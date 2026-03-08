Dura sanción a Pep Guardiola en la Premier League: ”Me iré de vacaciones”

El estratega del Manchester City Pep Guardiola sumó su sexta amonestación en la presente campaña, lo que se traduce en una sanción disciplinaria de dos encuentros lejos del área técnica. El incidente que detonó la pena ocurrió durante el duelo de la FA Cup en St James’ Park, donde el catalán mostró su total disconformidad ante el cuarto árbitro, Lewis Smith, por una entrada de Kieran Trippier sobre Jeremy Doku.

Esta reacción vehemente, bajo la estricta normativa vigente que castiga con suspensión la acumulación de tarjetas, resultó en un nuevo aviso que le impide dirigir los próximos dos compromisos oficiales. El reglamento de la FA (federación inglesa) establece que llegar a las tres tarjetas implica un partido de baja, cifra que al duplicarse eleva el castigo a dos jornadas.

Entonces, esta penalización, que abarca tanto la Premier League como la FA Cup, dejará al técnico fuera del banquillo en el enfrentamiento del Manchester City contra el West Ham y en el cruce de Cuartos de Final de la copa (rival aún a definir). A pesar de la frustración, Guardiola sí podrá estar presente en la final de la Carabao Cup frente al Arsenal, fijada para el 22 de marzo, al tratarse de una instancia distinta a los compromisos de liga y copa donde se aplica la suspensión.

Al respecto, tras el choque que sus dirigidos le ganaron 3 a 1 al Newcastle en condición de visitante, Pep Guardiola no ocultó su malestar con el arbitraje y empleó un tono irónico para referirse a la situación: “Tenemos todos los récords en este país, todos, pese a todo”.

Además, en la conferencia de prensa, sin dejar su tono sarcástico, agregó: “Tengo el récord del entrenador con más tarjetas amarillas. Quiero todos los récords y ahora ya lo tengo: dos partidos de sanción. Me iré de vacaciones los dos próximos partidos”.

Y concluyó: “Hay cosas que después de 10 años todavía no puedo entender. Revisad la acción. Por supuesto que voy a defender a Doku y a todos mis equipos”.

Pep Guardiola ya se enfoca en el Real Madrid

Donde también podrá estar Pep Guardiola es este miércoles en el banco del Estadio Santiago Bernabéu para el partido que el Manchester City disputará por los Octavos de Final de la UEFA Champions League frente al Real Madrid. Por cierto, la vuelta se llevará a cabo el martes 17 en el Etihad Stadium.