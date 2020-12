Agenda de hoy, martes 29 de diciembre: Copa Maradona, Premier League, LaLiga y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Tenemos un martes 29 de diciembre donde varios equipos empezarán a dar sus últimas funciones del 2020, con acción en la Copa Diego Armando Maradona, LaLiga, la Premier League, la Liga Colombiana, entre otras.

Copa Diego Maradona | Argentina

Aldosivi vs. Rosario Central | Jornada 3 - Complementación

17:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:10 VEN, BOL

15:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:10 CDMX

Unión vs. Lanús | Jornada 3 - Complementación

19:20 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:20 VEN, BOL

17:20 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:20 CDMX

Atlético Tucumán vs. San Lorenzo | Jornada 3 - Campeonato

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Premier League | Inglaterra

Brighton vs. Arsenal | Jornada 16

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Burnley vs. Sheffield | Jornada 16

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Southampton vs. West Ham | Jornada 16

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

West Bromwich vs. Leeds United | Jornada 16

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Manchester United vs. Wolverhampton | Jornada 16

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

LaLiga | España

Sevilla vs. Villarreal | Jornada 16

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Barcelona vs. Eibar | Jornada 16

15:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:15 VEN, BOL

13:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:15 CDMX

Cadiz vs. Valladolid | Jornada 16

17:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:30 VEN, BOL

15:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:30 CDMX

Levante vs. Betis | Jornada 16

17:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:30 VEN, BOL

15:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:30 CDMX

Liguilla Dimayor | Colombia

Deportivo Cali vs. Millonarios | Repechaje a la Copa Sudamericana

20:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:30 VEN, BOL

18:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:30 CDMX

LigaPro | Ecuador

LDU Quito vs. Barcelona | Final - vuelta

22:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:15 VEN, BOL

20:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:15 CDMX

Primera Nacional | Argentina

Tigre vs. Defensores de Belgrano | Jornada 5 - Complementación

17:10 ARG

Quilmes vs. Chacarita | Jornada 5 - Reválida

19:20 ARG

Lee También