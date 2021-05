LaLiga: Real Madrid se siente perjudicado y acusa no recibir el mismo trato que sus rivales

Que Florentino Pérez, LaLiga y UEFA no pasan por su mejor momento es una realidad, aunque lo de ayer podría traer un nuevo round entre el presidente del Real Madrid y Javier Tebas. Desde MARCA apuntan que el equipo de capital española ve una mano negra en el campeonato e incluso, que no se les juzga igual que al resto de equipos.

El medio afirmó que tras el 2-2 de anoche frente a Sevilla y el polémico penalti de Militao, las cosas estuvieron caldeadas en Valdebebas. “Robo, escándalo tremendo, injusticia...", fueron algunas de las palabras utilizadas por los dirigentes Merengues para describir lo vivido durante la intervención del VAR. Con 3 jornadas por delante y la guerra abierta entre Florentino Pérez y el presidente de LaLiga Javier Tebas, hay indignación en la casa blanca.

“¡Qué vergüenza!”

La rabia por las decisiones arbitrales en contra del Madrid llegaron hasta un Dani Carvajal que publicaba esta frase en una historia de Instagram para luego borrarla minutos más tarde. MARCA apunta que en Madrid sienten que la competición está adulterada y acusan irregularidades en las decisiones que por ejemplo, acabaron con el penalti de Militao anoche.

La jugada que ahora mismo da la vuelta al mundo no tuvo muchas diferencias con lo ocurrido en el encuentro ante Betis unas semanas atrás o en el primer derbi de la temporada frente al Atlético. Eso sí, ambas no fueron marcadas como penales a favor de los blancos, quienes incluso llegaron en un momento a los 27 partidos seguidos sin disparar desde los once pasos.

La tensión fue evidente anoche tras el final del encuentro. Hombres conocidos por su calma como Zidane o Kroos salieron a pedirle explicaciones a Martínez Munuera por lo ocurrido. A solo 2 semanas para que finalice LaLiga, todo apunta a que la tensión entre Real Madrid y los entes reguladores, seguirá creciendo.

