Willy Caballero, una de sus víctimas preferidas: "Messi va cada partido a asesinar a los arqueros"

Hace cinco días, Lionel Messi llegó a los 700 goles oficiales con el Barcelona, donde además se convirtió en el jugador con más partidos en la historia del club al superar a Xavi Hernández. Son 17 años jugando al máximo nivel y siendo uno de los mayores goleadores con Cristiano Ronaldo del fútbol europeo.

Por eso, los arqueros de las grandes ligas del Viejo Continente han sido sus principales víctimas y más si desde 2004 hasta la actualidad tuvieron algún paso por la Liga de España. Justamente, Willy Caballero, hoy en el Chelsea de Thomas Tuchel, fue una de esas víctimas pero también compañero suyo en la Selección Argentina.

En una entrevista con 90Min.com, el argentino de 39 años se refirió a lo que significa tener enfrenta a Messi y dejó varias frases que dieron que hablar. Hasta habló de la campaña de Budweiser, sponsor del Diez, que repartió una cerveza por cada gol del delantero y a él le llegaron varias.

"El otro día repartieron cervezas y a mí me tocaron unas cuantas. A Messi me tocó enfrentarlo y me tocó sufrirlo porque él va a cada partido para asesinarnos a los arqueros. A los porteros, a los defensas, va a matar. Y matar significa hacer la mayor cantidad de goles posibles", aseguró el mundialista de Rusia 2018.

Además, agregó: "No importa si lo conocés, si sos argentino, si sos amigos. Después se queda hablando con vos, saludándote y todo lo demás, pero esos 90 minutos él tiene una misión: si puede llenarte a goles, te llena". Por último, sentenció: "En los enfrentamientos entre Málaga y Barcelona siempre había mucha diferencia. Nosotros jugábamos bien, pero ellos siempre tenían mucha más pegada que nosotros".

