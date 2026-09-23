Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Dinamarca por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Noruega y Dinamarca se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Noruega abre su participación en la Liga de Naciones este jueves 24 de septiembre con la etiqueta de favorita, aunque el historial reciente contra Dinamarca no la acompaña.

Es la primera fecha del torneo y ninguno de los dos quiere arrancar cediendo terreno tan pronto. Un buen resultado acá marca el ritmo de lo que viene en el grupo.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Noruega llega golpeada por la caída 1-2 ante Inglaterra en su último amistoso, aunque antes de eso había mostrado solidez con triunfos de visitante frente a Brasil y Costa de Marfil. El equipo sabe generar peligro afuera de casa, algo que deberá confirmar ahora jugando en su propia cancha.

Dinamarca viene de ganarle 2-1 a Ucrania como local y de dos empates consecutivos, ante RD del Congo y República Checa, que dejan una imagen de equipo parejo pero con dificultades para cerrar partidos. Aun así, su historial ante Noruega le da un respaldo extra a la hora de salir a jugar este cruce.

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El historial entre Noruega y Dinamarca

Los antecedentes son claramente favorables a Dinamarca, que ganó 8 de los 12 duelos disputados por 2 victorias de Noruega y 2 empates. La diferencia de gol también habla a las claras: 21 tantos daneses contra 11 noruegos. En el enfrentamiento más reciente, en 2024, Dinamarca volvió a imponerse por 3-1.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/06/2024 Dinamarca vs. Noruega 3-1 Friendlies 15/11/2013 Dinamarca vs. Noruega 2-1 Friendlies 06/09/2011 Dinamarca vs. Noruega 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 26/03/2011 Noruega vs. Dinamarca 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/06/2003 Dinamarca vs. Noruega 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2002 Noruega vs. Dinamarca 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 21/04/1998 Dinamarca vs. Noruega 0-2 Friendlies 01/06/1994 Noruega vs. Dinamarca 2-1 Friendlies 29/04/1992 Dinamarca vs. Noruega 1-0 Friendlies 06/06/1990 Noruega vs. Dinamarca 1-2 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Andorra vs. Malta Jueves 24 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Liechtenstein vs. Lituania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Kosovo vs. Irlanda Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Austria vs. Israel Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Países Bajos vs. Alemania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Serbia vs. Grecia Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Portugal vs. Gales Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

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En síntesis