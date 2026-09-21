Aún no hay señal confirmada para ver a Ecuador con Marcelo Gallardo, pero ahora aparece una nueva opción.

El próximo jueves, 24 de septiembre de 2026, se enfrentarán la Selección de Ecuador contra la Selección de Corea del Sur, en el primer amistoso de la era Marcelo Gallardo. De momento, hay una gran duda para todos los hinchas, y no tiene nada que ver con el once del DT, sino con el canal para ver el partido.

La Selección de Ecuador terminó su relación con El Canal del Fútbol, y de momento no hay nuevo dueño de los derechos de transmisión. Las negociaciones se mantienen, pero todavía no hay una confirmación de quién pasará los partidos.

El único canal confirmado para ver Corea del Sur vs Ecuador

De momento, Diario Expreso detalla que el único canal confirmado para el partido de la Selección de Ecuador vs Corea del Sur por la fecha FIFA es KBS (Korean Broadcasting System), a través de su canal de YouTube. No está confirmado que pasen el partido para Ecuador.

🍥 LA NUEVA ERA HA COMENZADO.



Como en cada nueva misión, hay un equipo elegido para cumplirla.🥷



Esta es la primera convocatoria de Marcelo Gallardo con La Tri. 🇪🇨#LaEraGallardo #LaNuevaEra pic.twitter.com/AZVM9OfSdo — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 20, 2026

¿Qué canal pasará el partido en Ecuador?

La FEF no ha revelado quién es el nuevo dueño de los derechos de transmisión y de momento, según reveló Nicolás Rivera, también se estaría negociando con dos señales de TV abierta para mirar los partidos de ‘La Tri’. En las próximas horas pueden darse novedades.

¿A qué hora juegan Corea del Sur vs Ecuador?

El partido entre Corea del Sur contra la Selección de Ecuador se jugará en el estadio Big Bird Stadium de Suwon y el partido comenzará a las 6:00 de Ecuador. Al ser el partido en Asia, para este lado del mundo, todos los encuentros de ‘La Tri’ se verán en este tipo de horarios.

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En síntesis: