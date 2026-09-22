El anuncio de Andrea Guerrero tras conocerse que WIN podría perder la TV del FPC: “Hasta hoy”

De un momento a otro, WIN Sports empezó a temblar a pesar de que tiene casi todas la de ganar. La Dimayor aprobó la propuesta de un nuevo canal para competir por el nuevo contrato de televisión del fútbol profesional colombiano (FPC) y, acto seguido, Andrea Guerrero, presidenta de WIN, hizo una publicacíon.
¿Casualidad o causalidad? Guerrero asumió la presidencia del canal WIN Sports desde el 13 de junio de 2024. La periodista le apostó a ampliar la cobertura en ligas como el Brasileirao y en partidos del Club León como local cuando James Rodríguez jugaba en México.
Justo después de que el periodista Alejandro Pino revelara que Mauricio Correa, expresidente y fundador de WIN, está detrás de la oferta de 90 millones de dólares que la Dimayor aceptó para competir por los derechos de televisión del nuevo contrato de TV en el fútbol de Colombia, Andrea Guerrero hizo un anuncio que pocos esperaban.
El anuncio de Andrea Guerrero tras conocerse que WIN podría perder la TV del FPC
Guerrero, presidenta de WIN. (Foto: X / @AndreaGuerreroQ)
“Durante años, ustedes conocieron solo un lado de mí, uno de muchos, porque curiosamente lo que nunca muestro acá es lo que me convirtió en la mujer que soy hoy. Mientras seguía siendo periodista y presentadora, mi carrera fue tomando un camino ejecutivo, pero del que nunca me atreví acá porque para mí Intagram representaba solo mostrar una parte de mí y jamas opinar. Después me nombraron CEO, para muchos era una faceta que nadíe conocía, pero para mí era un caminno que llevaba muchos años construyendo y ahí pasaron dos cosas: dejé de opinar como periodista y esa fue una decisión mía, pero al tiempo cambió la forma en la que me comunicaba y, la verdad es que hoy la extraño (…) Y si acá ustedes no conocían la Andrea que yo soy hoy es porque yo lo decidí así, pero hasta hoy. Quiero mostrarles más los temas que hoy me interesan, si tengo que hablarles de negocio, de las decisiones que tomamos en la mesa, de cómo me ciento, de las cosas que consumen hoy mi tiempo y en lo que me convertí”, anunció Guerrero.
Giro inesperado que favorece a WIN: Esto público el supuesto canal que había aprobado Dimayor
El plazo máximo que tiene WIN para igular y superar la oferta de 90 M por las derechos de transmisión del fútbol colombiano
Dimayor le informó a WIN Sports los detallles de la oferta que tiene por los derechos de transmisión del fútbol colombiano a cambio de 90 millones de dólares, eso quiere decir que WIN tiene hasta el 21 de noviembre para informar si iguala o supera la oferta así sea por un dolar.
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¿En qué fecha Andrea Guerrero empezó a ser la presidenta de WIN Sports?
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Datos clave
- Andrea Guerrero anunció que mostrará su faceta ejecutiva como presidenta de WIN Sports.
- Dimayor aprobó una oferta de 90 millones de dólares por los derechos de televisión.
- WIN Sports tiene hasta el 21 de noviembre para igualar la millonaria oferta.