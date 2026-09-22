Bombazo: Club de LigaPro será sancionado y habrá cambios en el hexagonal final

Revelan que uno de los clubes que pelean el hexagonal final recibirá una resta de puntos, lo que le daría una mano a Independiente y más clubes.

El hexagonal final de la LigaPro podría tener un giro inesperado por el caso de Néstor Caicedo. El delantero de Macará sí habría disputado partidos oficiales en Brasil durante 2026 y su situación podría provocar una sanción que modifique la clasificación del campeonato ecuatoriano.

Los registros de la temporada señalan que Caicedo tuvo minutos con Athletic Club de Brasil en el Campeonato Mineiro. El futbolista también pasó por Leones del Norte y Macará, por lo que habría jugado en tres clubes durante un mismo año. Esta situación genera dudas respecto a la normativa de la FIFA, que establece restricciones para que un jugador participe oficialmente con más de tres equipos en una temporada.

Por ahora, LigaPro no se ha pronunciado sobre el caso y tampoco ha trascendido la presentación de un reclamo formal. Manta podría presentar reclamo por alineación indebida y ganar tres puntos más, vitales para no descender.

Si se produjera una modificación en la tabla, Liga de Quito, Barcelona y Universidad Católica podrían verse beneficiados en su lucha por los cupos a torneos internacionales. Independiente del Valle, mientras tanto, tendría la posibilidad de acercarse todavía más al objetivo de conquistar el título nacional.

El hexagonal final apenas comienza y cada punto puede resultar determinante en la definición del campeonato. De confirmarse, IDV queda a cuatro puntos del bicampeonato.

Así va la tabla de posiciones de LigaPro

Hasta el retorno de la fecha FIFA y con el partido entre Barcelona e IDV pendiente, así quedó la tabla de posiciones.

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