Revelan que jugador ecuatoriano rechazó ser convocado a la Selección de Marcelo Gallardo

No todos los jugadores de Ecuador quisieron ser convocados a la Selección bajo el nuevo mando de Marcelo Gallardo.

Mientras varios futbolistas buscan formar parte del nuevo proceso de Marcelo Gallardo, un referente de la Selección de Ecuador habría decidido mantenerse alejado de la Tricolor. Robert Arboleda no apareció en la primera convocatoria del entrenador argentino y su situación generó interrogantes entre los aficionados.

El histórico Iván Hurtado aseguró en su columna para El Canal del Fútbol que Robert Arboleda no desea volver a jugar con Ecuador. Según el exdefensor, el zaguero habría rechazado una convocatoria por motivos relacionados con situaciones disciplinarias, aunque Hurtado también señaló que el jugador todavía podría aportar mucho al combinado nacional.

Arboleda ha protagonizado varios episodios polémicos durante su trayectoria con la Selección. Uno de los más recordados ocurrió en la Copa América, cuando visitó un club nocturno junto a Gonzalo Plata y Kendry Páez mientras el equipo se encontraba concentrado en Nueva Jersey. Este episodio provocó críticas y afectó su relación con parte de la afición.

Con la camiseta de Ecuador, el defensor acumula 39 partidos internacionales, además de dos goles y tres asistencias, según los registros divulgados. Arboleda participó en procesos de Eliminatorias y Copa América, y también fue convocado al Mundial de Qatar 2022, aunque no disputó minutos en aquella competencia.

Actualmente, Robert Arboleda continúa concentrado en São Paulo, donde también atravesó un fuerte incidente disciplinario en 2026. El defensor estuvo aproximadamente un mes sin presentarse al club y fue apartado temporalmente del plantel, antes de ser reintegrado por decisión del entrenador Dorival Júnior.

El calendario de partidos de Ecuador en Asia

La Selección de Ecuador jugará en Asia 3 partidos amistosos, uno individual y 2 como parte de un torneo la “Copa Kirin”. Estos son los primeros grandes retos de Marcelo Gallardo en ‘La Tri’.

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