Los canales, horarios y alineaciones para seguir el partido de Ecuador vs Corea del Sur.

Este jueves 24 de septiembre de 2026 la Selección de Ecuador contra la Selección de Corea del Sur inician un nuevo camino, tras lo que fue el Mundial 2026. Ambas selecciones se enfrentan con nuevos técnicos en Suwon. El partido se podrá ver por varios canales y en este horario en Sudamérica.

¿Qué canal pasa el Corea del Sur vs Ecuador a qué hora es?

El partido de Ecuador vs Corea del Sur se podrá ver por señal abierta en todo el país. El encuentro iniciará desde las 06H00 (EC). Estos son los canales para ver el partido:

Teleamazonas

TC Televisión

La Selección de Ecuador volvió a la señal abierta y todos los partidos de esta gira por Asia con Marcelo Gallardo como nuevo DT se podrá ver por estas dos señales de libre acceso.

Alineaciones de Ecuador vs Corea del Sur

Estas son las alineaciones de Ecuador y Corea del Sur para jugar partido amistoso en esta jornada:

Posible XI Corea del Sur: Kim Seung-gyu, Seol Young-woo, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Lee Tae-seok, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min y Hwang Hee-chan.

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Posible XI de Ecuador: Hernán Galíndez, Ángelo Preciado, William Pacho, Félix Torres, Pervis Estupiñán, Pedro Vite, Alan Franco, Jordy Alcívar, John Yeboah, Nilson Angulo y Jordy Caicedo.