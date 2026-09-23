Uno de los convocados sorpresa de Marcelo Gallardo, todavía no llega a la Selección de Ecuador para jugar el partido contra Corea del Sur.

Marcelo Gallardo sorprendió con varios nuevos nombres en la convocatoria de la Selección de Ecuador. El entrenador decidió llamar algunas caras nuevas y darle una nueva oportunidad a otras. Sin embargo, todavía un jugador no ha llegado a Corea del Sur para el primer amistoso.

Según reveló Marco López en Radio Diblu, Léo Realpe aún no llega a la concentración de la Selección de Ecuador en Corea del Sur y por ende no jugará ante este rival. Realpe fue uno de los grandes nombres por los que Gallardo apostó en esta convocatoria.

Los motivos de la demora de Realpe no se han conocido, el jugador ecuatoriano no fue ni titular en el último partido del Famalicao. Desde la Selección de Ecuador no han dado detalles sobre qué sucede con el jugador, pero si se reveló que llegaría en este día.

El partido ante Corea del Sur agarra a un Ecuador que todavía no ha podido ni entrenar completo en la cancha y que tiene nuevo DT. Por lo cual, se espera que en este primer amistoso, el equipo nacional tenga un juego muy similar a lo que venía mostrando con Beccacece.

Léo Realpe estuvo en Brasil hasta 2025. (Foto: GettyImages)

Se espera que Realpe pueda tener minutos en los siguientes partidos con la Selección de Ecuador, y es que aún quedarán dos encuentros. El equipo nacional se debe medir a Japón y también a Nueva Zelanda o Panamá, en un torneo amistoso que se denomina la Copa Kirin.

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Los números de Léo Realpe en esta temporada

En lo que va de temporada en Portugal, Realpe ha jugado un total de 5 partidos con el Famalicao. No ha marcado goles ni ha dado asistencias, en poco más de 400 minutos en cancha.

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