Alineaciones Corea del Sur vs Ecuador: el primer once de Marcelo Gallardo con ‘La Tri’

El primer once de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador, todo para jugar el partido amistoso contra Corea del Sur.

Este jueves 24 de septiembre de 2026 Marcelo Gallardo finalmente debuta con la Selección de Ecuador. Se inicia una nueva era en ‘La Tri’ y ahora se confirmó el que también sería el once de Ecuador para ese partido. El ‘Muñeco’ apostará por una base ya consolidada.

El once de Ecuador vs Corea del Sur

De acuerdo a las últimas informaciones, la Selección de Ecuador no vería muchos cambios en el once, según lo que venía usando Beccacece. Gallardo nuevamente le daría la titularidad a Galíndez y así saldría a jugar ‘La Tri’.

XI de Ecuador: Hernán Galíndez, Ángelo Preciado, William Pacho, Félix Torres, Pervis Estupiñán, Pedro Vite, Alan Franco, Jordy Alcívar, John Yeboah, Nilson Angulo y Jordy Caicedo.

Gallardo dirigió sus primeros entrenamientos en Ecuador. (Foto: @LaTri)

Corea del Sur tampoco es un equipo que venga consolidado, es más el club también está estrenando entrenador con Robert Moreno. El estratega español llega como interino para dirigir a los asiáticos y en caso de conseguir buenos resultados podría quedarse en el club.

Las alineaciones de Corea del Sur y Ecuador

Así saldrían a la cancha los equipos de Corea del Sur y Ecuador:

Posible XI Corea del Sur: Kim Seung-gyu, Seol Young-woo, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Lee Tae-seok, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min y Hwang Hee-chan.

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Posible XI de Ecuador: Hernán Galíndez, Ángelo Preciado, William Pacho, Félix Torres, Pervis Estupiñán, Pedro Vite, Alan Franco, Jordy Alcívar, John Yeboah, Nilson Angulo y Jordy Caicedo.

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