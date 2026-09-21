Cuándo y a qué hora juega la Selección Colombia vs. México por la fecha FIFA

Se viene un choque vibrante. Descubre la fecha exacta y hora del duelo entre la Selección Colombia y México por Fecha FIFA.

La Selección Colombia está de regreso después del duro golpe que vivió al quedar eliminado en los octavos de final del Mundial 2026 y jugará tres partidos en la fecha FIFA de septiembre y octubre. ¡Ya se conoció cuándo y a qué hora jugará el primer partido que será contra México!

Con la premisa de que la renovación debe ser prioridad, el entrenador Néstor Lorenzo publicó una lista de 26 jugadores convocados que tuvo como principales ausentes a James Rodríguez, Luis Díaz (descanso consensuado), Juan Fernando Quintero, Camilo Vargas, Jhon Córdoba y Jefferson Lerma.

Nombres como Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo de Atlético Nacional, Camilo Durán del Celtic, Matías Orozco del CD Castellón, Kevin Viveros del Athletico Paranaense y Royer Caicedo del Cercle Brugge, fueron la principales novedades de la Selección Colombia para enfrentar a México, Paraguay y Perú.

Día y hora del partido amistoso Colombia vs. México por fecha FIFA

Lucumí y Suárez estarán vs. México. (Foto: Getty)

Si se busca en Google el partido amistoso entre Colombia y México del próximo sábado 26 de septiembre aparece con hora por confirmar. Sin embargo, la cuenta oficial en Instagram de ‘Deportes RCN’, publicó que el partido se jugará en el estadio M&T Bank, de Baltimore, a las 8:00 P.M. (hora colombiana).

Los otros dos partidos amistosos que jugará la Selección Colombia tras el Mundial 2026

Luego del partido amisoso contra México, Colombia jugará contra Paraguay el viernes 2 de octubre en Harrison, Nueva Jersey, a las 7:00 P.M. y frente a Perú el martes 6 del mismo mes en Miami a las 6:45 P.M.

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Partidos amistosos Colombia. (IG / @deportesRCN)

En síntesis