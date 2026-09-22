El otro jugador que rechazó la convocatoria de la Selección de Colombia

La Selección de Colombia quiso convocar a un nuevo volante pero el jugador rechazó el llamado para los amistosos de septiembre.

La Selección Colombia tendrá una ausencia importante en la nueva convocatoria de Néstor Lorenzo. Jefferson Lerma, uno de los habituales en el mediocampo del combinado cafetero, habría decidido no ser convocado para esta fecha FIFA.

El mediocampista de 31 años presenta una inflamación en el pie producto de un pisotón y no se encuentra al cien por ciento físicamente. A pesar de ello, Lerma disputó 45 minutos frente al Leeds United para ayudar al Crystal Palace, que atraviesa un momento complicado por las numerosas bajas en su plantilla.

Lerma ha sido una pieza habitual de la Selección Colombia durante el proceso dirigido por Néstor Lorenzo. El volante participó en los últimos compromisos del combinado nacional y también fue protagonista durante el ciclo de Eliminatorias y la preparación para el Mundial de 2026.

La ausencia del futbolista del Crystal Palace obligará a Lorenzo a considerar otras alternativas para el centro del campo. Entre los nombres que podrían asumir mayores responsabilidades aparecen Richard Ríos, Kevin Castaño, Mateus Uribe y Jhon Solís, dependiendo de la estructura que el entrenador decida utilizar en los próximos encuentros de la Tricolor.

La intención de Jefferson Lerma sería recuperarse completamente para volver a estar disponible en la fecha FIFA de noviembre. El mediocampista priorizaría su recuperación para evitar que la molestia en el pie se agrave y poder regresar a la Selección Colombia en mejores condiciones físicas.

Día y hora del partido amistoso Colombia vs. México por fecha FIFA

Si se busca en Google el partido amistoso entre Colombia y México del próximo sábado 26 de septiembre aparece con hora por confirmar. Sin embargo, la cuenta oficial en Instagram de ‘Deportes RCN’, publicó que el partido se jugará en el estadio M&T Bank, de Baltimore, a las 8:00 P.M. (hora colombiana).

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Jefferson Lerma – Selección de Colombia. Foto: Getty.

Los otros dos partidos amistosos que jugará la Selección Colombia tras el Mundial 2026

Luego del partido amisoso contra México, Colombia jugará contra Paraguay el viernes 2 de octubre en Harrison, Nueva Jersey, a las 7:00 P.M. y frente a Perú el martes 6 del mismo mes en Miami a las 6:45 P.M.

En resumen

Un nuevo futbolista declinó la citación para integrarse a la Selección Colombia comandada por Néstor Lorenzo en este ciclo 2026.

comandada por Néstor Lorenzo en este ciclo 2026. La decisión del jugador se suma a antecedentes recientes de negativas dentro de las convocatorias de la ‘Tricolor’.

dentro de las convocatorias de la ‘Tricolor’. La postura genera impacto en la planificación táctica del cuerpo técnico de cara a los siguientes compromisos internacionales.