Messi, a tres goles de igualar récord mundial que solo logró un jugador brasileño

¡A un paso de la cima compartida! Messi quedó a solo tres goles de alcanzar la histórica marca de un brasileño. ¡Entérate los detalles!

Hace mucho, pero mucho tiempo dejó de ser casualidad que Lionel Messi rompa récords. En el empate entre Inter Miami y San Diego FC en la MLS no solo impuso tres nuevos récords, también quedó a tan solo tres goles de igualar un récord mundial que solo logró un jugador brasileño.

Inter Miami empezó perdiendo tras un gol de Anders Dreyer, pero rápidamente se metieron partido con una anotación de Messi al minuto 24 que le representó tres récords al ’10’ argentino. Hasta Cristiano Ronaldo fue mencionado en los nuevos registros de Leo.

En el empate 2-2 entre Inter Miami y San Diego FC, Lionel Messi igualó el récord de Denis Bouanga y se convirtió en el segundo jugador que registra una racha de tres temporadas consecutivas (2024-2026) con 20 o más goles. Además, se convirtió en el primer jugador de la historia de la MLS que tiene tres temporadas consecutivas con al menos 20 anotaciones y 10 asistencias. Lleva 20 goles y 13 asistencias. ¿Faltaba algo más? ¡Claro que sí!

Leo Messi quedó a tres goles de igualar récord mundial

Messi en Inter Miami vs. San Diego FC. (Foto: Getty)

Messi marcó de tiro libre contra San Diego FC el 20 de septiembre de 2026, llegó a 75 anotaciones en pelota parada y quedó a tan solo tres goles de Marcelinho y las 78 anotaciones del brasileño para igualar el récord mundial de ser el jugador con más goles de tiro libre de la historia del fútbol.

930 goles y otro récord para Lionel Messi en la historia del fútbol

En la carrera por alcanzar a los goles de Cristiano Ronaldo, Leo Messi llegó a la marca de 930 anotaciones y se convirtió en el jugador que más rápido y joven alcanza esta cantidad de goles. ¿Llega a los 1.000? Ese misterió se está resolviendo.

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