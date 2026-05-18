El domingo 24 de mayo se sabrá en su totalidad qué equipos no podrán sostener su cupo en la máxima categoría de las principales ligas europeas.

Barcelona se proclamó campeón de LaLiga, el Inter de Milán de la Serie A, el Bayern Munich de la Bundesliga y el París Saint-Germain de la Ligue 1. En tanto que en la Premier League, Arsenal y Manchester City definirán quién será el campeón en las próximas horas.

No obstante, la atención no está solo en la puja que mantendrán los equipos de Mikel Arteta y Pep Guardiola, sino en la lucha que mantendrán hasta 11 clubes de las principales ligas europeas por mantener la categoría en diferentes partidos del próximo fin de semana.

En ese sentido, la más apasionante promete ser LaLiga, en la que hay 7 equipos que buscan no descenser. Con Real Oviedo ya sentenciado, los que tienen la soga al cuello son Mallorca, anteúltimo con 39 unidades, y Girona, decimoctavo con 40 puntos. Y los que por la mínima se están salvando son: Elche, Osasuna y Levante con 42, Alavés y Sevilla con 43.

Al mismo tiempo, en Italia, Cremonese (34) y Lecce (35) lucharán mano a mano. Hellas Verona y Pisa ya saben que la próxima campaña jugarán en la Serie B. Mientras que en Inglaterra, West Ham (36) y Tottenham Hotspur (38) competirán para evitar acompañar al Burnley y al Wolves a la English Football League Championship.

Los partidos que se jugarán por la permanencia

LaLiga (todos se juegan el sábado 23 de mayo)

Real Betis vs. Levante

Alavés vs. Rayo Vallecano

Girona vs. Elche

Getafe vs. Osasuna

Celta de Vigo vs. Sevilla

Mallorca vs. Real Oviedo

Premier League

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Chelsea vs. Tottenham (se juega este martes 19 de mayo, si ganan los Spurs se salvan y desciende West Ham)

West Ham vs. Leeds (24/5)

Tottenham vs. Everton (24/5)

Serie A

Lecce vs. Genoa (24/5)

Cremonese vs. Como (24/5)

Los clubes que ya descendieron en la Bundesliga y en la Ligue 1

Las que ya tienen todo terminado son la Bundesliga y la Ligue 1. En Alemania descendieron Heidenheim y Saint Pauli, y ascendieron el Schalke 04 y el Elversberg. Mientras que en la Ligue 1 bajaron Nantes y Metz y subieron Troyes y Le Mans.

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En síntesis