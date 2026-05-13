El entrenador del Nerazurro mintió sobre la molestia del delantero francés para detectar quién era el que filtraba información a la prensa italiana.

El Inter de Milán está a horas de sumar un nuevo título. Enfrentará este miércoles a la Lazio en la Final de la Copa Italia que se desarrollará en el Estadio Olímpico de Roma, luego de haberse asegurado el scudetto el pasado 3 de mayo al derrotar 2 a 0 al Parma en el Estadio Giuseppe Meazza. De esa manera, Napoli y Milan, sus dos perseguidores más próximos en la tabla de posiciones, se quedaron sin opciones matemáticas para alcanzarlo.

No obstante, Cristian Chivu ya está pensando en la próxima campaña. El Nerazzurro quiere cortar la racha sin consagraciones en la Champions League, la cual llegará a 17 temporadas el año que viene (la última vuelta olímpica en la máxima competencia a nivel clubes de Europa fue en 2010 cuando derrotó en la Final al Bayern Munich en el Santiago Bernabéu).

Por eso, el entrenador rumano no solo piensa en los movimientos, entre salidas y llegadas, que precisa su plantel, sino también en cuestiones a ajustar en su cuerpo técnico y médico. Y con esto último, particularmente, había algo que durante las últimas semanas lo mantuvo incómodo. En concreto, se trató de la filtración de ciertos datos a la prensa.

Chivu estaba convencido de que el informante se encontraba realmente cerca por la precisión y la inmediatez con las que trascendían diferentes sucesos internos, sobre todo las lesiones de sus jugadores. Es por eso que, conforme a la Gazzetta Azzurra, el estratega tendió una trampa para de esa manera detectar al delator.

Marcus Thuram solo sufrió una lesión en la temporada 2025/2026. Fue un desgarro en octubre del año pasado. Getty Images.

Siguiendo su sentido de la intuición, le contó a un colaborador del área médica sobre una dolencia que habría sentido Marcus Thuram después de un entrenamiento, algo que no era cierto y que estaba consensuado con el propio delantero francés. Este parte apócrifo no tardó en llegar a los oídos de los periodistas, por lo que ahí fue cuando Chivu confirmó en dónde se encontraba la filtración.

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El tema rápidamente fue trasladado a las autoridades y el miembro del personal de sanidad del Inter de Milán, siempre con base en lo reportado por el medio citado, será despedido al finalizar la temporada.

Inter de Milán busca su título en la Copa Italia número 10

El Inter de Milán está haciendo todo lo posible para alcanzar a la Juventus en títulos locales, una tarea para la que precisará algunos años más. En la Serie A, hace días el Nerazzurro consiguió su consagración número 21, por lo que ahora le faltan 15 para igualar a la Juve. En tanto que en la Copa Italia, si logra vencer a la Lazio, llegará a 10 y quedará a 3 de la Vecchia Signora.

En síntesis

Cristian Chivu detectó una filtración interna al inventar una lesión falsa de Marcus Thuram .

detectó una filtración interna al inventar una lesión falsa de . El Inter de Milán ganó su scudetto número 21 el pasado 3 de mayo ante Parma.

el pasado ante Parma. El Inter busca su décima Copa Italia este miércoles ante Lazio en el Estadio Olímpico.