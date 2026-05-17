Chelsea oficializó la llegada de Xabi Alonso

El Chelsea reaccionó de inmediato luego de lo que fue la derrota 1 a 0 (tanto anotado por Antoine Semenyo) con el Manchester City este sábado 16 de mayo en la final de la FA Cup 2025/2026. Menos de 24 horas después presentó a Xabi Alonso como el nuevo entrenador del primer equipo, para que se ponga a trabajar de cara a la próxima campaña.

”Chelsea Football Club se complace en anunciar el nombramiento de Xabi Alonso como entrenador del equipo masculino. El español comenzará su rol el 1 de julio de 2026, tras acordar un contrato de cuatro años en Stamford Bridge. ¡Bienvenido al Chelsea, Xabi!”, publicó la institución de Londres en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Por cierto, el exestratega del Real Madrid espera que el Chelsea, todavía bajo las órdenes del técnico interino Calum McFarlane, gane los dos partidos que le quedan por la Premier League, para ver si finalmente puede meterse en puestos de clasificación a algunas de las competencias de la UEFA -salvo la Champions League, a la que ya no tiene chances de clasificar- del curso 26/27.

De momento, The Blues, con 49 puntos, se ubican en el noveno escalón de la tabla de posiciones de la Premier League, por lo que se están quedando afuera de todo tipo de posibilidad de tener roce internacional en la siguiente campaña. Por encima tiene solo tres competidores a los que puede alcanzar: Brentford con 51 (Conference League), Brighton con 53 y Bournemouth con 55 (los dos últimos se están adjudicando el pase a la Europa League).

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.



The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.



Welcome to Chelsea, Xabi! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026

Los partidos que le quedan al Chelsea en la Premier League

Al Chelsea le quedan dos partidos en su calendario de la temporada 2025/2026. Uno será contra el Tottenham (que sigue luchando por la permanencia en la Premier League) el martes 19 de mayo en Stamford Bridge, en tanto que en el restante se medirá al Sunderland el domingo 24 en el Stadium of Light.

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Xabi Alonso vuelve a dirigir tras su paso por el Real Madrid

Xabi Alonso reactivará en Chelsea su labor como entrenador luego de lo que fue su experiencia al mando del Real Madrid, de donde fue cesado en enero de este año luego de perder la Final de la Supercopa de España con el Barcelona. En total dirigió a la Casa Blanca en 34 partidos, en los que registró 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

En síntesis