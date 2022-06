El futbol evidentemente no es un deporte de justos, y con varias estrellas a lo largo de a historia, no fue la excepción.

Estamos en año de Mundial y la emoción de la gran fiesta del fútbol comienza a calentarse. Sin embargo, en la amplia historia del balompié hubo jugadores a los que la vida los premio con un talento único, pero también los castigó con la no presencia en una cita orbital.

A final de año, en los meses de noviembre y diciembre se disputará la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, un evento tan único que se jugará en esas fechas del año, debido a los fuertes calores que se viven en el país del Golfo Pérsico a mitad de año, fecha en la que tradicionalmente se disputa el torneo.

Para la presente edición, como es costumbre, jugadores de talla internacional y estrellas con sus países no se pudieron clasificar al torneo más importante del mundo del futbol, para no ir tan lejos, son evidentes los casos de Mohamed Salah, con Egipto, el colombiano Luis Díaz, y el delantero de Barcelona, Pierre-Emeric Aubameyang, con Gabón; quienes no dirán presente en Qatar. Claro, entre otros cracks.

Sin embargo, hay unos casos bien particulares en los cuales nunca, sí nunca, mega cracks que maravillaron al fútbol en algún momento determinado de la historia, lograron disputar un Mundial. Lo que sobran son casos; la vida y los futboleros lamentan esos sucesos.

Cracks que nunca jugaron un Mundial