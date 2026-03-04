FIFA mete presión a las reformas del Estadio Azteca a menos de 100 días del inicio del Mundial

El plan de la FIFA es que el próximo 11 de junio la Selección de México y su par de Sudáfrica den comienzo a la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca. No obstante, aunque parezca mentira, todavía no puede ser 100 por ciento confirmado, porque las reformas del mítico recinto están bastante atrasadas, por lo que a esta altura no se puede descartar un cambio de sede.

Este panorama, más allá del optimismo que intentó transmitir Félix Aguirre, director general del Estadio Ciudad de México (el nombre que llevará durante el Mundial), en la ceremonia que se hizo por la cuenta regresiva de los 100 días este martes 3 de marzo, en donde sostuvo que el inmueble estará listo para albergar no solo el duelo del puntapié, sino los cinco partidos pautados a la capital mexicana.

“Estamos a 100 días de que el monumental estadio Ciudad de México haga historia al ser el único con un tercer Mundial. Para ese momento tan importante nuestro estadio se prepara de manera incansable para recibir a miles de aficionados nacionales e internacionales en cinco partidos oficiales. El estadio estará totalmente listo y los mexicanos estaremos orgullosos”, apuntó Aguirre.

En línea con este mensaje, la cuenta oficial del estadio en X, también divulgó el entusiasmo por ver las obras del Azteca terminadas: ”El Estadio Ciudad de México estará listo en tiempo y forma para albergar, por tercera ocasión, un Mundial. Detrás de cada avance hay un equipo entero poniendo el alma y el corazón en cada rincón. Aquí se construye el escenario donde volveremos a hacer historia. ¡Faltan 100 días para la Copa del Mundo!”.

Sin embargo, a pesar de lo que comentan las autoridades y los entes competentes, la prensa mexicana señala que la remodelación no muestra indicios de que realmente pueda llegar con lo pautado con la FIFA. En concreto, entre otras cosas, todavía no están instaladas todas las butacas y los vestuarios y zonas de prensa están en pleno proceso de construcción.

Al respecto, el Gobierno de la Ciudad de México advirtió que el Azteca pasará por dos instancias de revisión. La primera será a fines de marzo, momento en el que se espera ver un avance significativo. Y la segunda es el 10 de mayo, un mes antes del primer partido. Entre esas fechas, la FIFA puede tomar la decisión de una modificación en caso de verlo necesario.

Los partidos que se disputarán en el Estadio Azteca por la Copa del Mundo 2026

El Estadio Azteca, en principio, albergará cinco partidos de la Copa del Mundo 2026, comenzando con el inaugural el 11 de junio de 2026 entre México y Sudáfrica. Además, el “Coloso de Santa Úrsula” recibirá el duelo entre Uzbekistán y Colombia (17 de junio) y el tercer encuentro de la fase de grupos de México ante el clasificado de la UEFA (24 de junio).

La actividad en la capital mexicana cerrará con dos encuentros eliminatorios cruciales: un partido de Dieciseisavos de Final el 30 de junio y otro de Octavos de Final el 5 de julio, donde México podría jugar si avanza como líder de su grupo.

