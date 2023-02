La final del Mundial de Clubes tuvo a un Real Madrid muy efectivo, que supo demostrarlo en el marcador. Federico Valverde ha vuelto a hacer de las suyas y marcó uno de los goles del 'merengue' ante Al Hilal. Con este tanto, llegó a 10 en la temporada, lo que significa que cumplió con la apuesta que había hecho con su entrenador Carlo Ancelotti.

A comienzos de la temporada, Ancelotti había revelado su apuesta con Valverde. Le metió presión al plantarle una cantidad de goles para que evite un posible retiro de los banquillos. El uruguayo cumplió con creces cuando todavía falta mucho para el final de la temporada, pero esto demuestra el mérito que tiene como entrenador el italiano y la buena relación entre ambos.

"Lo que me parecía raro es que con el tiro que tiene solo marcará un gol esta última temporada. Le dije que si no era capaz de marcar al menos diez goles en esta temporada tengo que romper mi carnet e irme de pensión", había dicho 'Carletto' a inicios de la temporada sobre el 'Halcón' uruguayo. No defraudó.

Valverde marcó el 2-0 de Real Madrid (el primero fue de Vinicius Júnior) ante Al Hilal en la final del Mundial de Clubes. Tuvo algo de fortuna porque el remate se desvía en un defensor del equipo saudí, pero el tanto fue del uruguayo para llegar a los 10 que habían sido el tope para cumplir con esa apuesta goleadora. Por eso, rápidamente lo fue a buscar a Ancelotti para abrazarlo y para decirle que cumplió con lo apostado.

El entrenador italiano había destacado el remate del jugador charrúa y el hecho de que no lo aproveche constantemente. En esta temporada se desató con un buen inicio en donde convertía constantemente. Luego del Mundial de Qatar 2022, sufrió un bajón y para este Mundial de Clubes volvió a destacar con este gol en la final y el que había anotado ante Al Ahly en la semifinal.