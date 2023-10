Cristiano Ronaldo recibió dura entrada de atrás del argentino Fabián Noguera en Al Nassr vs Abha

Cristiano Ronaldo no la pasó bien en el duelo Al Nassr vs Abha Club por la Liga Profesional Saudí. No tuvo muchas ocasiones de gol, padeció el partido y a su equipo se le escapó el triunfo en tiempo de descuento. Para colmo, también sufrió del juego fuerte del rival, sobre todo, en un cruce con un defensor argentino.

CR7 venía de varios partidos consecutivos anotando goles, pero no tuvo una buena labor ante Abha. En varias ocasiones quedó en offside y tampoco se pudo sumar de buena forma al juego de ataque de Al Nassr. La única buena acción del portugués fue en el primer gol de Otávio donde mete un tacazo perfecto antes de la asistencia de Marcelo Brozovic.

Pero, además de no tener un buen rendimiento, la máxima figura del equipo de Riad pudo haber terminado lesionado. Abha tuvo momentos de pierna fuerte, también permitidos por el árbitro guatemalteco Mario Alberto Escobar Toca. Y en una acción del segundo tiempo, Cristiano sufrió una entrada fuerte de un defensor argentino.

Fabián Noguera le fue de atrás a Cristiano Ronaldo

El ex defensor de Banfield y Estudiantes de La Plata, entre otros clubes argentinos, Fabián Noguera, le hizo pasar un mal rato a Cristiano Ronaldo cuando a los cinco minutos del segundo tiempo le fue muy mal de atrás. Intentó anticipar un pase al portugués, pero calculó mal y fue directamente a cortarlo. El árbitro no le sacó ninguna tarjeta.

El Bicho quedó en el suelo tomándose su tobillo izquierdo, evidenciando el dolor por la fuerte entrada del argentino de 30 años. Todo Al Nassr reclamó al menos una amonestación, pero Escobar dijo que no. Aún así, Noguera fue amonestado pocos minutos después.

¿Quién es Fabián Noguera?

Fabián Noguera es un defensor argentino de 30 años (categoría 1993). Hizo sus primeros pasos en el fútbol en las infantiles de San Lorenzo, pero luego pasó a Banfield, club con el que debutó en Primera División en 2012. Tras terminar su contrato, dio el salto al fútbol brasileño para jugar en Santos.

También fue figura en Estudiantes de La Plata, equipo donde tuvo dos pasos (2018 y 2021-2023). En el exterior, además de jugar en Santos, pasó por el fútbol español donde jugó en Gimnástic y Ponferradina. Antes de su llegada a Abha jugó en Nacional de Uruguay.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en Al Nassr?

De acuerdo a los datos del portal Transfermarkt, en 30 partidos jugados con Al Nassr desde su llegada en enero, el portugués lleva un total de 25 goles marcados (no cuentan los partidos jugados por la Copa de Campeones Árabe). En esta temporada de la Liga Profesional Saudí, lleva diez goles en ocho juegos disputados.

¿Cuándo juega Cristiano Ronaldo el próximo partido de Al Nassr?

Tras jugar ante Abha Club, Al Nassr tendrá un descanso importante debido a la fecha FIFA de octubre. Luego de esto, volverá a jugar por la Liga Profesional Saudí. Se enfrentará el sábado 21 de octubre a Damac por la décima jornada del torneo.

¿En qué puesto está Al Nassr en la tabla de la Liga Saudí?

Al Nassr sigue subiendo posiciones tras un mal arranque en la Liga Profesional Saudí. Pese al empate ante Abha Club, que cortó una racha de seis victorias consecutivas, llegó a los 19 puntos y ahora se ubica en el tercer lugar, a tres del líder Al Taawoun (22) en la Liga Profesional Saudí.