Cristiano Ronaldo volvió a dar una gran actuación con Al Nassr para lograr el mejor triunfo de la temporada ante Al Ahli por la Liga Profesional Saudí. Tras el partido, el portugués habló con la prensa y sorprendió al hablar sobre la posibilidad de retirarse. Aclaró cuándo se dará este momento.

El crack portugués, de 38 años, anotó dos goles en el triunfo de Al Nassr por 4-3 ante Al Ahli. Se trató de uno de los partidos más importantes de la temporada para CR7, ya que tuvo que enfrentar a rivales como Riyad Mahrez (convirtió un tanto de penal), Franck Kessié (también marcó), Gabri Veiga y Édouard Mendy, entre otros.

Tras su victoria y la buena actuación con dos goles, Cristiano Ronaldo habló con la transmisión oficial del partido en donde dejó declaraciones, que han dado la vuelta al mundo. “Todavía amo el fútbol. Incluso a mi edad adoro jugar, marcar goles y ganar partidos. Voy a seguir jugando hasta que mis piernas digan ‘Cristiano, se acabó’“, comentó.

Así, el Bicho no piensa en el retiro y no es para menos. En la Liga Saudí lleva un total de nueve goles para ser el máximo goleador. “Seguiré hasta que las piernas me lo permitan y ayudando al equipo. Tenemos grandes jugadores en Al Nassr y la liga es cada vez mejor, la gente saudí se lo merece porque son grandes personas“, añadió.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en Al Nassr?

De acuerdo a los datos del portal Transfermarkt, en 27 partidos jugados con Al Nassr desde su llegada en enero, el portugués lleva un total de 22 goles marcados (no cuentan los partidos jugados por la Copa de Campeones Árabe). En esta temporada de la Liga Profesional Saudí, lleva ocho goles en seis juegos disputados.

¿Cuándo juega Cristiano Ronaldo el próximo partido de Al Nassr?

Tras el partido ante Al Ahli, Al Nassr tendrá acción en pocos días. Debutará en la nueva edición de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita el próximo lunes 25 de septiembre ante Al Ohud Club Medina.

¿En qué puesto está Al Nassr en la tabla de la Liga Saudí?

Al Nassr sigue subiendo posiciones. Tras un mal arranque, ya suma cinco victorias consecutivas para llegar a 15 puntos y está ubicado en el quinto lugar de la Liga Profesional Saudí. Está a tres unidades del actual líder, Al Ittihad, equipo que tiene como figura a Karim Benzema, con 18.