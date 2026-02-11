A Miguel Borja le preguntaron si está vetado de la Selección Colombia por James y así respondió

En la lista de los 26 jugadores que la Selección Colombia va a llevar al Mundial 2026 hay una dura competencia por estar entre los tres o cuatro delanteros ‘9’ que convocaría el DT Néstor Lorenzo. Uno de esos competidores es Miguel Angel Borja, y ante la duda de si está vetado de la ‘Tricolor’ por James Rodríguez, no dudó en responder.

Cuando Borja pasaba por su mejor momento en River Plate, Lorenzo lo convocó para la Copa América 2024. El delantero registró un gol y jugó 26 minutos. En la final estuvo cerca, muy cerca de marcarle a Argentina, pero de ahí en más no volvió a ser convocado.

¿Algo pasó con James Rodríguez? Miguel Ángel Borja le concedió una entrevista al programa radial ‘La FM Más Fútbol’, y cuando el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez le preguntó si uno de los motivos para que no volviera a ser convocado era que Lorenzo no lo veía como ese jugador para compenetrase con James, la respuesta sobre este supuesto veto fue contundente.

Miguel Ángel Borja respondió si estaba vetado de la Selección Colombia por James

Miguel Ángel Borja y James Rodríguez en la Selección Colombia. (Foto: Getty Images)

“He estado en la órbitra del profe (Néstor Lorenzo) y sabe lo que le puedo aportar. Cuando tuve la reunión con él antes de la Copa América me dijo y fue claro: ‘Sé lo que me puedes dar’. Y creo que lo intente, sobre todo en la final (…) Si se llega a dar un llamado nuevamente lo dejó en manos de Dios. Dios es el único que abre y cierra puertas, no le creo al hombre, le creo a Dios. Siempre le he creído a Dios y Dios me dio la oportunidad de ganarlo todo en Sudamérica y le doy las gracias a Dios porque me dio esa capacidad y ese don de jugar al futbol. Entonces, lo dejo todo en manos de Dios, creo el que profe es muy sabio e inteligente en sus decisiones”, le dijo Borja a ‘La FM Más Fútbol’ para descartar cualquier tipo de veto.

ver también Toda Colombia impactada por el apodo que James Rodríguez le puso a Carlos Antonio Vélez

¿Quién tiene un salario más alto, James Rodríguez o Miguel Borja?

Mientras que el diario ‘Marca’ reveló que fuentes de la negociacion entre James Rodríguez y Minnesota United FC le dijeron que el salario del ’10’ será de 5 millones de dólares al año, el canal TV Azteca Deportes señaló que Miguel Ángel Borja tendrá un salario anual de 4 millones de dólares en el Al-Wasl, de Emiratos Árabes Unidos..

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Cuántos goles anotó Miguel Borja en la Copa América 2024? ¿Cuántos goles anotó Miguel Borja en la Copa América 2024? Ya votaron 0 personas

En resumen