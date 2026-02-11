Es tendencia:
Cambiaba toda la historia: El equipo europeo que tenía atado a James Rodríguez

James Rodríguez reveló que su futuro estaba cerca de un grande de Europa, sin embargo su carrera tomó una dirección opuesta.

Por Gustavo Dávila

Sorpresa total: JamesRodríguez tenía todo hecho con un grande de Europa Foto: Getty

James Rodríguez fue presentado como nuevo jugador del Minnesota United y desde Estados Unidos dio sus primeras declaraciones. Entre varios temas, contó que un grande de Europa lo tenía todo arreglado en un movimiento que seguro cambiaba su carrera y generaba impacto mundial.

En charlas con Felipe Cárdenas, James Rodríguez contó que tenía todo hecho con el Atlético de Madrid y por eso dejó el Bayern Múnich. “No fue porque no me adapté al frío o las cosas que se dijeron “En Colombia yo decía una cosa y publicaban otra. Siempre ha sido así. Respeto el trabajo, pero hay algunos que cambian todo solo para tener más vistas”, contó.

Su fichaje por el Atleti hubiera sido una sorpresa mundial, ya que en ese entonces el colombiano formaba parte del Real Madrid. El acuerdo estaba previsto a firmarse entre las partes por 40 millones de euros.

El merengue se negó en reforzar a un rival directo y tras una temporada de vuelta en el Bernabéu fue cedido al Everton. Carlo Ancelotti dirigía al club inglés y llamó de vuelta al colombiano.

Su contrato con el Minnesota es la oportunidad ideal para que James Rodríguez llegue con rodaje al inicio del Mundial con la Selección de Colombia, tras tres meses sin jugar.

El debut de James Rodríguez en la MLS se podría retrasar por este motivo

Minnesota United FC debuta en la MLS 2026 contra Austin FC el sábado 21 de febrero a las 8:30 P.M. (hora colombiana) y la presencia de James Rodríguez depende de si le llegan tanto la visa P-1 como el certificado de transferencia internacional (ITC).

En resumen

  • James Rodríguez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Minnesota United de Estados Unidos.
  • El mediocampista reveló que el Real Madrid bloqueó su traspaso al Atlético de Madrid.
  • El acuerdo fallido con el equipo colchonero estaba valorado en 40 millones de euros.
Gustavo Dávila
