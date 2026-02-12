Luis Suárez no para de conseguir logros en el Sporting de Portugal, y como era de esperarse, ya empieza a despertar la atención de los gigantes de Europa. Desde España lo ponen como posible fichaje de uno de los grandes del mundo, previo a la Copa con la Selección Colombia.

Juan Antonio Manzano, del medio ibérico Onda Cero, asegura que el delantero colombiano podría ser nuevo refuerzo del FC Barcelona y del Real Madrid. El comunicador asegura que ambos clubes buscan un nuevo delantero y sin duda Suárez estará entre los candidatos.

Pese a su gran presente en Sporting, su precio de mercado sigue siendo muy inferior a lo que costaría Eerling Haaland o Harry Kane, por lo que este mercado sería el ideal para un traspaso.

Sporting de Lisboa pagó 22 millones de euros al Almería de España, ahí completó 79 partidos y marcó 41 goles y 13 asistencias, lo que le valió el regreso a una liga top de Europa.

Probablemente Sporting de Lisboa esperará hasta luego del Mundial 2026 para vender a Suárez. Si el colombiano hace un buen torneo, su precio de venta subiría hasta los 50 millones de euros.

Las estadísticas de Luis Suárez en Sporting de Lisboa

Luis Suárez lleva 25 goles y 5 asistencias en 34 partidos en la presente temporada, siendo de los más destacados en el extranjero.

Luis Suáre – Colombia.

