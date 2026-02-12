Es tendencia:
Luis Suárez la rompe en el Sporting y lo ponen en un gigante de Europa

El delantero colombiano Luis Suárez podría cambiar de equipo tras su gran temporada en el Sporting de Lisboa.

Por Gustavo Dávila

Luis Suárez no para de conseguir logros en el Sporting de Portugal, y como era de esperarse, ya empieza a despertar la atención de los gigantes de Europa. Desde España lo ponen como posible fichaje de uno de los grandes del mundo, previo a la Copa con la Selección Colombia.

Juan Antonio Manzano, del medio ibérico Onda Cero, asegura que el delantero colombiano podría ser nuevo refuerzo del FC Barcelona y del Real Madrid. El comunicador asegura que ambos clubes buscan un nuevo delantero y sin duda Suárez estará entre los candidatos.

Pese a su gran presente en Sporting, su precio de mercado sigue siendo muy inferior a lo que costaría Eerling Haaland o Harry Kane, por lo que este mercado sería el ideal para un traspaso.

Sporting de Lisboa pagó 22 millones de euros al Almería de España, ahí completó 79 partidos y marcó 41 goles y 13 asistencias, lo que le valió el regreso a una liga top de Europa.

Probablemente Sporting de Lisboa esperará hasta luego del Mundial 2026 para vender a Suárez. Si el colombiano hace un buen torneo, su precio de venta subiría hasta los 50 millones de euros.

Las estadísticas de Luis Suárez en Sporting de Lisboa

Luis Suárez lleva 25 goles y 5 asistencias en 34 partidos en la presente temporada, siendo de los más destacados en el extranjero.

En resumen

  • Luis Suárez es vinculado como posible refuerzo para el FC Barcelona y el Real Madrid desde España.
  • El delantero colombiano registró 41 goles y 13 asistencias en 79 partidos durante su etapa en el Almería.
  • Sporting de Lisboa proyecta una venta de hasta 50 millones de euros tras el Mundial 2026.
