Toda Colombia impactada por el apodo que James Rodríguez le puso a Carlos Antonio Vélez

Para nadie es un secreto que uno de los mayores contradictores de James Rodríguez en el mundo del fútbol es el periodista Carlos Antonio Veléz, no por nada el periodista no lo incluyó en su Top-5 de los mejores jugadores colombianos de la historia. Así que, cuando el ’10’ le habló a sus detractores, fue inevitable no pensar que el apodo que les puso le cayó a Vélez como anillo al dedo.

James firmó con Minnesota United FC por seis meses con opción de ampliar el contrato a un año y le concedió la primera entevista mano a mano al portal ‘The Athletic’. El volante acabó con el mito que el frío que hace en Estados Unidos será un problema, habló de la prensa en Colombia y, de pasó, le puso un apodo a Vélez y a todos sus contradictores.

“En una entrevista dije que había días en los que iba a entrenar con Bayern Múnich, prendía el carro y veía la temperatura: -28° y me preguntaba: ‘¿Qué hago yo aquí en este frío?’. Lo dije como un chiste, pero lo tergiversaron y dijeron que me fui por el frío. Nada más lejos de la verdad.No me fui por el frío. Para mí, frío o calor, estar aquí en Minnesota o en Barranquilla, es lo mismo, porque solo pienso en jugar”, le empezó diciendo James Rodríguez a ‘The Athletic’ y lo más picante estaba por venir.

El apodo que James Rodríguez le puso a Vélez y todos sus contradictores

Uno de los mayores críticos de James en la selección es Carlos Antonio Vélez. (Foto: Getty Images e Instagram / @velezfutbol)

James Rodríguez no dudó en reconocer que “en Colombia yo decía una cosa y publicaban otra. Siempre ha sido así. Respeto el trabajo, pero hay algunos que cambian todo solo para tener más vistas”. Con esta premisa sobre la mesa, el ’10’ redobló la apuesta y señaló a Carlos Antonio Vélez y a todos sus detractores con un contundente mensaje: “Son mi combustible. Lo que no saben es que, en realidad, me están haciendo un favor. Los que dudan de mí son los que me dan esa chispa para salir a la cancha y hacer las cosas bien. No se dan cuenta de que me están haciendo un favor“.

James confirmó cuándo podría debutar con Minnesota United en la MLS

Minnestoa United FC debuta ante Austin FC el sábado 21 de febrero a las 8:30 P.M. (hora colombiana), y ante la duda de si James Rodríguez estaría en condiciones para la primera fecha de la MLS 2026, el ’10’ de la Selección Colombia lo dejó tod muy claro: “Si me pidieran jugar un partido ahora mismo, estaría listo”.

