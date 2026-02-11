“Vino con dificultades…”: El DT del Zenit sorprende con revelación de Jhon Durán

Jhon Durán dejó Fenerbahce en un movimiento donde toda Colombia esperaba que llegue a un grande y finalmente demuestre su valía en un equipo de estas características. Sin embargo, el delantero colombiano acabó jugando en Rusia con el Zenit.

A diferencia de lo que se esperaba su nuevo DT, Serguéi Semak, no lo ve jugando en el futuro inmediato. Al igual que otros grandes jugadores, el delantero colombiano necesita adaptación a una Liga donde nunca antes ha podido jugar y está dando sus primeros pasos.

“Es un jugador de primer nivel, pero ahora el reto es ponerlo a tono. Ha llegado con algunas dificultades, así que primero necesita ponerse en forma y luego empezar a jugar poco a poco“, comentó el entrenador, tras las primeras sesiones de entrenamiento de Durán.

Por otro lado, Jhon Jader casi que está descartado para el Mundial de 2026, tras el gran nivel de otros nombres y su irregularidad. Además, el colombiano no se ha podido asentar en ningún equipo en los últimos dos años de su carrera en Europa.

Zenit tendrá al jugador a préstamo en estos 6 meses, pero luego él tiene que volver a Arabia Saudita a reportar con Al Nassr. El club donde juega Cristiano Ronaldo es dueño de su pase, pero se ha revelado que también están buscando opciones para venderlo.

El sueldo de Jhon Durán en Rusia

El salario de Durán supera los 22 millones de dólares, sin embargo, este sueldo será cubierto en diferentes porcentajes por el equipo ruso y el Al Nassr. Diferentes informaciones apuntan a que el jugador ecuatoriano está ganando un sueldo de 8 a 10 millones en Zenit.

