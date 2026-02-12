Conmoción en Colombia por la confesión sobre Durán tras el escándalo en la selección: “Tiene serios problemas mentales”

Los días pasan y aquel escándalo en el camerino de la Selección Colombia que, supuestamente, tuvo a Jhon Jáder Durán involucrado empieza a encontrar justificaciones con la confesión de la grave situación que estaría viviendo el delantero. Hablan que “tiene serios problemas mentales”.

¡A los antecedentes! El periodista Paolo Arenas publicó en X que “Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros. Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido. El 10 al suelo, Lerma sí frenó al 9. El show post-partido”.

A pesar de que los protagonistas salieron a desmentir lo sucedido, Jhon Durán fue desafectado de la convocatoria de la Selección Colombia y desde aquel empate 0-0 ante Perú del 6 de junio de 2025 no volvió a ser convocado. ¿Qué está pasando con el delantero? Desde Turquía dieron una gran pista.

La confesión sobre Jhon Durán que la da la vuelta al mundo

Jhon Durán lleva 3 goles con la Selección Colombia. (Foto: Getty Images)

“Tenemos suficientes datos para escribir un libro sobre la temporada 2026. ¿De qué se trata? Un personaje llamado (Jhon) Durán fue transferido. Su llegada causó gran sorpresa; parecía que venía Leo Messi. Pero resultó que este tipo tiene serios problemas mentales“, le dijo Serhat Pekmezci, exjefe de Scouting del Fenerbahçe, al portal ‘Sports Digitale’.

Esto dijeron Jhon Durán y James Rodríguez de la supuesta pelea en el camerion de la Selección Colombia

Mientras Jhon Duán afirmó sobre la información de Paolo Arenas que “dile a la persona que salió a decir eso que tenga la hombría de salir a decir que es mentira”, James Rodríguez añadío sobre el supuesto escándalo en el camerino de la Selección Colombia que “todo lo que se dice afuera es falso”.

