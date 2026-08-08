Alianza FC vs. Atlético Bucaramanga, por la Liga BetPlay: a qué hora juega, dónde ver en vivo y los horarios por país

Alianza FC recibe a Atlético Bucaramanga el domingo, 9 de agosto a las 16:05 horas de Colombia, por Win Sports+. Los horarios país por país para verlo.

Alianza FC recibe a Atlético Bucaramanga en el Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, por la Liga BetPlay 2026-II. El equipo local llega 14° con 1 punto en 2 partidos, mientras que el Leopardo marcha 7° con 5 unidades. En los últimos 5 enfrentamientos, Atlético Bucaramanga ganó 4.

A qué hora juega Alianza FC vs. Atlético Bucaramanga

El partido se juega el domingo, 9 de agosto a las 16:05 horas de Colombia. La transmisión va por Win Sports+, la señal que lleva todos los partidos de la Liga BetPlay.

Dónde ver en vivo: horarios por país

Colombia: 16:05 horas

16:05 horas Argentina: 18:05 horas

18:05 horas Bolivia: 17:05 horas

17:05 horas Brasil: 18:05 horas

18:05 horas Chile: 17:05 horas

17:05 horas Ecuador: 16:05 horas

16:05 horas Estados Unidos (Central): 16:05 horas

16:05 horas Estados Unidos (Este): 17:05 horas

17:05 horas Estados Unidos (Montaña): 15:05 horas

15:05 horas Estados Unidos (Pacífico): 14:05 horas

14:05 horas México: 15:05 horas

15:05 horas Paraguay: 18:05 horas

18:05 horas Perú: 16:05 horas

16:05 horas Uruguay: 18:05 horas

18:05 horas Venezuela: 17:05 horas

Cómo se juega la Liga BetPlay

La Liga BetPlay reparte su segundo semestre en una fase de todos contra todos de 19 fechas entre los 20 clubes del campeonato, donde cada equipo enfrenta una vez a cada rival. Los ocho mejores clasifican a los cuadrangulares semifinales: se dividen en dos grupos de cuatro y juegan seis fechas de ida y vuelta. Los dos líderes de cada grupo se cruzan en una final a doble partido.