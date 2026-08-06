Los hinchas de Boca siguen sin estar contextos con Enner Valencia y ahora le pusieron este apodo.

Enner Valencia ya es nuevo jugador de Boca Juniors y se espera que en las próximas horas el delantero ecuatoriano llegue a Argentina para cumplir con todo el protocolo de su fichaje. El delantero ecuatoriano ya también recibió un apodo de los hinchas.

En redes sociales en diferentes publicaciones que se hicieron eco de la llegada de Enner Valencia a Boca, los hinchas fueron a ponerle un apodo al goleador ecuatoriano. Para muchos, el futbolista no convence también por su reciente falta de gol.

Los hinchas le pusieron a Enner el “alérgico al gol”. Además, otros aficionados también cuestionaron a Boca por llevar a un jugador de 39 años. “Para ser suplente no está mal”. “Lo vi jugar en el Mundial. Es un ex jugador“. Si juega de 9 nueve y no se mueve de esa posición puede andar”, fueron algunos de los comentarios.

Enner Valencia vivirá uno de los retos más importantes de su carrera, en un contexto donde pasaba momentos muy delicados. El jugador ecuatoriano tuvo una muy mala Copa del Mundo donde no marcó ni un solo gol y fue criticado por los hinchas.

Los comentarios de los hinchas con Enner Valencia. (Captura de pantalla)

El delantero ecuatoriano firmará por 18 meses con el gigante de Argentina y se espera que debute en las siguientes semanas. Además, también es un fichaje que apunta directamente a pelear por la Copa Sudamericana, donde están en los 8vos de final.

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El sueldo de Enner Valencia en Boca Juniors

Como delantero de Boca Juniors, Enner Valencia tiene un sueldo de entre 1.2 y 2 millones según ha revelado la prensa ecuatoriana. El máximo goleador de la historia de la Selección de Ecuador llegaría a ser uno de los jugadores mejores pagados del club.

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