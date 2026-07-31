Mientras Cristiano Ronaldo ya recaudo 675 millones en Al-Nassr, esta es la fortuna que lleva Messi en Inter Miami

675 millones le ha pagado ya Al-Nassr a Cristiano Ronaldo solo en sueldos. Esta es la fortuna que lleva Messi en Inter Miami desde 2023.

Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi no volverán a competir por títulos oficiales, giro de 180°. Sí tienen una disputa escrita en cuanto a la materia más económica, se requiere de un deporte que cambió para siempre desde su llegada a la élite. El portugués ya ha recibido 675 millones de euros a manos del Al-Nassr de Arabia Saudita; esta es la fortuna que ha hecho la Pulga por Inter Miami.

Para justificar estos números hablaremos únicamente en la realidad actual de ambos jugadores. Recordemos que el propio Jorge Mas como dueño del Inter Miami confirmó que el argentino le cuesta al club cerca de 70 a 80 millones de dólares por cada temporada. Si hacemos las cuentas desde el año 2023, y donde llegó a mediados de año tras su paso por Paris Saint-Germain, veremos que la suma se puede ir hasta los 210 o 240 millones de dólares. El rosarino ha sido una máquina de facturar por Estados Unidos.

Pero ni mucho menos alcanzan los números de un Cristiano Ronaldo, que no nos olvidemos que después de renovar su contrato en Arabia Saudita se queda con el sueldo más grande en la historia de este deporte. El portugués recibe cada 12 meses un total de 200 millones de dólares a manos del equipo de la ciudad de Riad. No existen hasta la fecha precedentes alrededor de dichas dimensiones.

En esta ecuación solamente tenemos en cuenta el pago por el sueldo que estos futbolistas pactaron con sus nuevos clubes. Todo ello después de dejar un fútbol europeo donde dominaron de manera absoluta a lo largo de la última década y media. Ni siquiera el mejor pagado de toda Europa le roza los talones en pleno verano del año 2026.

CR7 ha recibido casi 700 millones a manos del Al-Nassr en sueldos: GETTY

Como se trata de los dos futbolistas más blindados económicamente de la historia de este deporte, si solamente hablamos de sueldos, Messi y Cristiano Ronaldo están a meses de costarle a sus clubes un paquete cercano a los 1000 millones de dólares por una aventura lejos de Europa más que lucrativa.

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Los goles que le faltan a Messi y CR7 para llegar a los 1000

Lo ocurrido en la Copa del Mundo repercute de manera directa en cómo queda la lucha por ser el primer jugador en llegar a los 1000 goles oficiales en el ámbito general. CR7 tiene en este momento que marcar solo 24 gritos sagrados más para ponerse como el primer jugador en firmar un millar de tantos de manera oficial en los torneos de FIFA.

Messi, por su parte, tuvo un Mundial plagado de éxitos en lo individual y donde gracias a ello solo le separan ahora mismo 81 tantos de los 1000 goles oficiales. A favor del rosarino se encuentra el hecho de tener casi 3 años menos del que ha sido su gran rival de la última década. Ya volvió a los trabajos en Inter Miami de cara al segundo semestre del año.

Datos claves

Cristiano Ronaldo recibió 675 millones de euros en sueldos por parte de Al-Nassr.

recibió 675 millones de euros en sueldos por parte de Al-Nassr. Lionel Messi ha generado entre 210 y 240 millones de dólares en Inter Miami.

ha generado entre 210 y 240 millones de dólares en Inter Miami. Cristiano Ronaldo necesita 24 goles y Lionel Messi 81 para alcanzar los 1000 tantos.