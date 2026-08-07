Nadie lo vio venir: Barcelona también presentó un reclamo de alineación indebida en Copa Ecuador

Barcelona SC sorprendió a todos y también presentó un reclamo por alineación indebida contra Liga de Portoviejo en Copa Ecuador.

Un nuevo e inesperado giro podría tomar el reclamo contra Barcelona SC por la alineación indebida de Erick Mendoza. El club ‘torero’ también presentó un reclamo formal contra Liga de Portoviejo.

Según cuenta Studiofútbol, Barcelona SC presentó ante FEF un oficio acusando de alineación indebida a Liga de Portoviejo por Dalo Bucaram Jr. El club argumentó que el futbolista, que tuvo minutos contra su ex equipo, fue inscrito fuera del plazo establecido.

El reglamento de FEF da un plazo mínimo de 72 horas para que un jugador sea registrado por un nuevo club, sin embargo Dalo Bucaram Jr. jugó este miércoles con solo 48 horas desde que salió de Barcelona.

Al igual que Erick Mendoza, Dalo Bucaram Jr. sumó minutos al cambio y ahora la FEF tendrá que decidir la resolución a tomar. Los reglamentos son claros y jurídicamente ambos tienen razón.

Las posibles sanciones están en que ambos sean multados, o uno de ellos quede eliminado según la sanción. En lo deportivo es casi imposible que la FEF decida que ambos queden fuera.

¿Qué dice el reglamento de la Copa Ecuador?

El reglamento sostiene que un jugador no puede disputar una misma fase con dos equipos distintos, el punto clave es que FEF en su reglamento considera los 16vos de final hasta las semfinales como una misma segunda fase.

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Reglamento Copa Ecuador.

En resumen