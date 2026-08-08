Además de un sueldo millonario: revelan las condiciones que Juan Fernando Quintero le puso al DIM para su fichaje

Juan Fernando Quintero es nuevo jugador del DIM para esta temporada y ahora han revelado nuevas condiciones sobre su millonario fichaje que sorprende a todo el fútbol colombiano. El histórico jugador no solo gozará de un importante sueldo, sino de otros beneficios.

El gigante sueldo que ganará Juan Fernando Quintero en el DIM

De acuerdo a la información de El Futbolero Colombia, el sueldo de Juan Fernando Quintero por mes sería de entre 150.000 y 200.000 dólares mensuales, lo cual llevaría el salario por temporada de JuanFer a una cifra cercana a los 2 millones de dólares. No obstante, aún no se ha revelado de manera oficial.

Por lo cual, Quintero pasaría a ser uno de los jugadores mejores pagados del fútbol colombiano. Pero su fichaje, tienes más aspectos por detrás, que detallan de una operación financiera muy importante para la historia de ambas partes.

Juan Fernando Quintero llega al DIM. (Foto: GettyImages)

¿Juan Fernando Quintero será dueño del DIM?

Por otro lado, también se reveló que Juan Fernando Quintero pasará a tener un paquete accionario del DIM, de acuerdo a informaciones periodísticas se reveló que el paquete estaría entre el 5%, aunque esto no fue confirmado. En las próximas horas se daría detalles de este movimiento.

El DIM también pide abonados para el fichaje de Quintero

Desde el DIM también se comenzó con una campaña para tener 40.000 abonados y que se haga realidad el fichaje de Quintero. En dólares, este ingreso representaría más de 1 millón de dólares para el club.

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En síntesis: