Llegó a más de 945.000 reproducciones: El homenaje de Lamine Yamal a la Selección Colombia en Medellín

¡Fenómeno total en Medellín! Lamine Yamal le rinde homenaje a la Selección Colombia y supera las 945.000 reproducciones. ¡Míralo aquí!

Un campeón del Mundial está en Colombia. Lamine Yamal, con miles de destinos a la mano, decidió pasar parte de sus vacaciones en territorio colombiano y en una de las primeras apariciones públicas en Medellín le hizo un homenaje a la Selección Colombia.

¡Llegó a más de 945.000 reproducciones! El ánimo en el entorno de la Selección Colombia no es bueno porque la eliminación contra Suiza en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un sabor muy amargo, así que el mimo de Yamal cayó como anillo al…

Primero apareció con la bandera de Colombia y causó sensación. Luego, Lamine Yamal estuvo en Cartagena, y a pesar de estar rodeado de escoltas, recibió un regalo muy especial de 140.000 pesos. ¿Faltaba algo más? ¡Claro que sí! Un homenaje que le dio la vuelta al mundo.

Video: Así fue el homenaje de Lamine Yamal a la Selección Colombia

Lamine Yamal con el cantante Ryan Castro. (Foto: Golvip Colombia)

Lamine Yamal no solo se puso la camiseta de la Selección Colombia con el número 19 y su nombre en la espalda, también tomó el microfono y le hizo un homenaje a la ‘Tricolor’ cantando la canción ‘El Ritmo que Nos Une’ en la Comuna 13 de Medellín. Así sono el ‘himno’ más pegado de la selección colombiana en la voz de un campeón Mundial. ¡Video!

Publicidad

Mientras España es primera del Ranking FIFA, el puesto de la Selección Colombia

Luego de ganare la final 1-0 a Argentina del Mundial 2026, la Selección de España quedó ubicada en el primer puesto del Ranking FIFA con 1995.88 puntos. Colombia, al quedar eliminada en octavos de final, no alcanzó a ingresar al Top-10 y quedó ubicada en la undécima posición con 1739.89 puntos.

Encuesta¿En qué ciudad Lamine Yamal cantó la canción El Ritmo que Nos Une? ¿En qué ciudad Lamine Yamal cantó la canción El Ritmo que Nos Une? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis