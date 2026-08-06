Mientras Leandro Paredes gana 3.7 millones en Boca Juniors, el salario que tendrá Enner Valencia

¡Cifras de locura en el continente! Esto es lo que gana Leandro Paredes en Boca Juniors frente al sueldo que tendrá Enner Valencia. ¡Entérate!

Boca Juniors vuelve a dar un golpe en el mercado y ante las lesiones de sus delanteros ‘9’ la apuesta fue ir por mundialista de la talla de Enner Valencia, así que no hubo un mejor momento para comparar el salario que tendría con lo que gana Leandro Paredes.

Nada como el primer amor… Paredes volvió al equipo en el que debutó luego de más 10 años jugando en el exterior. Boca Juniors activó la cláusula de salida por el volante, le pagó 3.5 millones de euros a AS Roma y le asignó un salario como si todavía estuviera jugando en Europa.

“Enner Valencia llegará mañana (viernes 7 de agosto) por la tarde al país y el sábado por la mañana se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será jugador de Boca“, anunció la cuenta de X ‘Esto es Boca’, que reporta las novedades oficiales del equipo ‘Xeneize’. Ahora la pregunta era: ¿Ganará más o menos que Leandro Paredes?

La diferencia de salarios que tendrán Leandro Paredes y Enner Valencia en Boca Juniors

Leandro Paredes y Enner Valencia. (Foto: Getty Images)

La diferencia sería de más de 1.7 millones de dólares. Mientras el portal ‘Bloomberg Línea’ le estimó un salario a Leandro Paredes de 3.7 millones anuales en Boca Juniors, ‘Salary Report’ lo tiene ganando 3 millones de dólares; ‘Diario Extra’ reportó que Enner Valencia cobraría casi 2 millones al año en el equipo ‘Xeneize’. Por su parte, ‘Ecuavisa’ señaló que el delantero ecuatoriano ganaría entre 1.2 y 2 millones de dólares.

¿Hasta cuándo firmará Enner Valencia en Boca Juniors?

El periodista especializado en el mercado de fichajes César Luis Merlo publicó en X que “Boca llegó a un principio de acuerdo para fichar a Enner Valencia. El jugador está solucionando unos temas personales y se espera que para el fin de semana llegue y firme por 18 meses“.

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