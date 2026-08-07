En medio del fichaje de Rodri, Barcelona descartaría la compra de Julián Alvarez

La llegada del volante del Manchester City es casi un hecho. Mientras tanto, Julián Alvarez se aleja como nunca del Barcelona.

Barcelona y Real Madrid fueron los grandes protagonistas de la jornada de este jueves en cuanto al mercado de fichajes se refiere. La salida de Rodri del Manchester City parece un hecho en todos los sentidos mientras muchos se preguntan qué ocurrirá con Julián Alvarez si es que los culés se quedan con el centrocampista. Ahora mismo la situación del argentino parece más que nunca lejos del Camp Nou.

Matteo Moretto y MARCA no dudan: Barcelona da casi por perdido el fichaje de Julián Alvarez. Las negociaciones con el Atlético de Madrid se encuentran estancadas en todos los sentidos y no existe una voluntad a gran escala por parte del equipo de Diego Pablo Simeone para dejar salir al argentino. El tiempo apremia para encontrar un 9 y ya se han activado otras opciones.

El periodista señala como posible plan B al delantero serbio Dušan Vlahović, uno con el que el Barcelona ya tuvo diferentes charlas a lo largo de los últimos meses y que se encuentra libre después de abandonar la Juventus de Turín. La operación sería mucho más barata que lo que puede llegar a suponer un desembolso de más de 100 millones de euros al Atlético de Madrid por Julián Alvarez.

El argentino, entienden desde Barcelona, hizo su parte al presionar con una posible salida y dejar en claro que su sueño pasaba por dejar la capital española. Esto no se ha traducido hasta la fecha en una voluntad por parte del Atlético de Madrid de negociar su marcha del club. Hansi Flick tiene prisa por reforzar una delantera donde la salida de Robert Lewandowski es oficial y donde el posible traspaso de Ferran Torres al Paris Saint-Germain obliga a acelerar las negociaciones por otros nombres.

Unir a Julián Alvarez con Rodri en Barcelona, cada vez más difícil: GETTY

Restan casi cuatro semanas del mercado de fichajes español. Julián Alvarez ha sido carne de rumores junto a diferentes equipos además del Barcelona. La opción de irse al Paris Saint-Germain con el fichaje de Ferran Torres también quedaría totalmente descartada. Solamente la Premier League podría satisfacer las necesidades económicas de un Atlético de Madrid donde repetimos que no existe voluntad de dejarle salir.

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Julián Alvarez vuelve en tres días

El argentino vive sus últimas 72 horas de licencia después de disputar la final de la Copa del Mundo del pasado 19 de julio. Atlético de Madrid le espera para los entrenamientos del 10 de agosto. Todo ello mientras Diego Pablo Simeone es hasta la fecha la única voz oficial que ha intentado calmar las aguas en relación con sus declaraciones en plena Copa del Mundo. LaLiga para los colchoneros inicia en apenas unas jornadas.

Barcelona empieza a descartar el fichaje de Julián Alvarez o siquiera la posibilidad de incorporarle. Se han activado otras posibles operaciones para reforzar una delantera que necesitará efectivos tras la marcha de Robert Lewandowski y un promedio de prácticamente 25 goles por temporada gracias al polaco. El argentino podría tener su siguiente partido oficial con el equipo colchonero el día 14 de agosto y en la visita al Marsella en el último amistoso de pretemporada.

Datos claves

Barcelona descarta el fichaje de Julián Álvarez ante la negativa del Atlético de Madrid.

descarta el fichaje de ante la negativa del Atlético de Madrid. Dusan Vlahovic es la opción alternativa que maneja el Barcelona para su delantera.

es la opción alternativa que maneja el para su delantera. Julián Álvarez debe reincorporarse a los entrenamientos del Atlético el 10 de agosto.