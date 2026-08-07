Bombazo: Juan Fernando Quintero elige nuevo club y sorprende a todos

Juan Fernando Quintero finalmente tiene nuevo club tras dejar River Plate, sonó para varios grandes de Brasil y Europa pero sorprendió la elección.

Juan Fernando Quintero ya encontró club, el volante destacado de la Selección de Colombia en el Mundial sonó para varios equipos del exterior pero sorpresivamente regresará a la Liga BetPlay.

Según el periodista Carlos Antonio Vélez, Juan Fernando Quintero es nuevo jugador del Deportivo Independiente de Medellín. El volante regresa al país luego de tres años.

En Millonarios lo habían sondeado pero quedó descartado por Fabián Bustos, así mismo lo ponían en Cagliari de Italia, Inter Miami de la MLS y en el Atlético Mineiro de Brasil.

Tras haber estado en River Plate y Racing, Juan Fernando Quintero ya tuvo un breve paso de regreso al país vistiendo la camiseta del América de Cali. Su prioridad parecía seguir en el extranjero pero el proyecto de Amaranto Pera convenció.

En el DIM también ganará más de 1 millón de dólares al año, aunque es poco probable de que cobre lo mismo que cobraba en River Plate de Argentina. Aunque su salario no ha sido revelado.

Los números de Juan Fernando Quintero en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, Quintero no tuvo la importancia esperada con Lorenzo y apenas pudo tener minutos en todo el torneo. Apenas estuvo en cancha en 117 minutos en 4 partidos y no jugó otro. Además, solo pudo dar 1 asistencia y no marcó goles.

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Juanfer Quintero lleva casi una década de convocatorias en la Selección de Colombia.

En resumen