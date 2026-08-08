América de Cali vs. Atlético Nacional, por la Liga BetPlay: a qué hora juega, dónde ver en vivo y los horarios por país

América de Cali recibe a Atlético Nacional en el Pascual Guerrero de Cali, por la Liga BetPlay 2026-II. los Diablos Rojos llega 1° con 9 puntos en 3 partidos, mientras que el Verdolaga marcha 9° con 3 unidades. En los últimos 5 enfrentamientos, Atlético Nacional ganó 3.

A qué hora juega América de Cali vs. Atlético Nacional

El partido se juega el domingo 9 de agosto a las 20:15 horas de Colombia. La transmisión va por Win Sports+, la señal que lleva todos los partidos de la Liga BetPlay.

Dónde ver en vivo: horarios por país

Colombia: 20:15 horas

20:15 horas Argentina: 22:15 horas

22:15 horas Bolivia: 21:15 horas

21:15 horas Brasil: 22:15 horas

22:15 horas Chile: 21:15 horas

21:15 horas Ecuador: 20:15 horas

20:15 horas Estados Unidos (Central): 20:15 horas

20:15 horas Estados Unidos (Este): 21:15 horas

21:15 horas Estados Unidos (Montaña): 19:15 horas

19:15 horas Estados Unidos (Pacífico): 18:15 horas

18:15 horas México: 19:15 horas

19:15 horas Paraguay: 22:15 horas

22:15 horas Perú: 20:15 horas

20:15 horas Uruguay: 22:15 horas

22:15 horas Venezuela: 21:15 horas

Cómo se juega la Liga BetPlay

La Liga BetPlay reparte su segundo semestre en una fase de todos contra todos de 19 fechas entre los 20 clubes del campeonato, donde cada equipo enfrenta una vez a cada rival. Los ocho mejores clasifican a los cuadrangulares semifinales: se dividen en dos grupos de cuatro y juegan seis fechas de ida y vuelta. Los dos líderes de cada grupo se cruzan en una final a doble partido.