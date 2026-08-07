El candidato principal para ser el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador intensifica la búsqueda de su nuevo entrenador y ya hay un candidato que empieza a tomar ventaja.

La Selección de Ecuador apura la búsqueda de cerrar un nuevo entrenador antes de los amistosos de septiembre sumado a la copa amistosa que jugará la ‘Tri’ en octubre. En esta primera semana de agosto ya se conoce quién es el candidato principal para el puesto.

Roberto Martínez es el principal candidato a ser nuevo entrenador de la Selección de Ecuador. El DT de Portugal gana adeptos para ser el nuevo estratega en reemplazo de Sebastián Beccacece.

Martínez dejó la Selección de Portugal luego de cuatro años, una Nations League y la clasificación al Mundial. Con los lusos, cobraba cerca de 4 millones de dólares al año.

La FEF tiene decidido aumentar el presupuesto anual destinado al cuerpo técnico de la Selección de Ecuador, hasta los 3 millones de dólares. Así, el DT tendría que cobrar menos que su salario anterior.

Además de su experiencia en las selecciones de Bélgica y Portugal, Roberto Martínez es considerado positivamente por su influencia en la formación de jugadores.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Japon y Corea del Sur. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia como España e Italia.

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Roberto Martínez – Selección de Portugal

En resumen