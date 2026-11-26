Cara a cara inesperado. Descubre qué le dijo Ramón Jesurún a Sebastián Villa tras los rumores de que lo bajó de la lista de Colombia para el Mundial.

Todo estaba listo para que Sebastián Villa volviera a la Selección Colombia y estuviera en la lista de los convocados al Mundial 2026, pero… Se instaló la narrativa de que Ramón Jesurún bajó al extremo de la convocatoria. Acto seguido, el jugador de Boca Juniors confesó qué le dijo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Lorenzo quería a Sebastián Villa sí o sí o recontra sí o mega sí en el Mundial y me contaron que Sebastián Villa estaba en la lista de 26 y el punto es que Ramón Jesurún pidió ver la lista antes de que saliera en la rueda de prensa porque Lorenzo no la quiso dar antes de las 11 de la mañana (…)Se la tuvo que mostrar al presidente de la federación y el presidente de la federacion le dijo no, Sebastián Villa no va“, confesó el periodista Alejandro Pino.

Villa la está rompiendo en Boca y fue la gran figura del título de Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana 2026. Luego, se volvió a destacar con una jugada ‘maradoniana’ el triunfo contra Independiente Rivadavia en los octavos de final del Torneo Clausura. Entonces…. ¿Por qué no lo convocan?

Sebastián Villa contó detalles de su cara a cara con Ramón Jesurún

Sebastián Villa y Ramón Jesurún. (Foto: Getty)

“Tuve la oportunidad de darle un abrazo en la celebración. Lo miré, me miró, le di un abrazo muy sincero y bueno, creo que él también fue sincero en lo que dijo. Así que yo creo que en la vida todos cometemos errores, ¿no? Todos cometemos errores, todos merecemos una segunda oportunidad, pero también merecemos que a las personas se les escuche, ¿no? Se les escuche por ahí. Creo que las personas que de pronto no me conocen bien, en el momento en que se sentaran a tomar un café conmigo, Creo que a la media hora ya me pedirían una disculpa, ¿no? Creo que uno tiene que conocer a las personas para poder dar un diagnóstico y bueno, yo solo estoy esperando mi oportunidad para aportar mi granito de arena”, le empezó diciendo Sebastián Villa al programa ‘Blog Deportivo’ y lo mayor revelación estaba por llegar.

Villa reveló qué le dijo Jesurún tras sacarlo de la lista de Colombia para el Mundial

Luego de que se instalara la narrativa de que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol lo bajó de la lista de la Selección Colombia al Mundial 2026, Villa le confesó a ‘Blog Deportivo’ lo que hablaron con Ramón Jesurún tras su gran actuación en la final de la Copa Sudamericana: ” Me dijo que muy bien, que me felicitaba y bueno, le dije que muchas gracias. Y bueno, ya cuando lo escuché pues hablando así me sentí muy feliz, me sentí muy feliz de que dijera esas palabras y bueno, como te digo, estoy esperando la oportunidad, confío mucho en Dios de que se va a dar y cuando tenga la oportunidad voy a aprovecharla de la mejor manera”.

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