RD Congo, rival de la Tricolor en el Grupo K del Mundial 2026, cayó ajustadamente ante Chile en su último amistoso preparativo.

Uno de los rivales de la Selección Colombia en el Mundial 2026 será la República Democrática del Congo, combinado que este martes disputó su último amistoso antes de emprender vuelo a Estados Unidos para disputar la cita planetaria donde compartirá el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y la ‘Tricolor’.

Finalmente, y tras la suspensión en España por restricciones sanitarias debido a un posible brota de Ébola, los africanos pudieron enfrentar a puertas cerradas a Chile en la localidad de Orleans, Francia, ubicada a unos 120 kilómetros de París.

RD Congo cayó en su último amistoso antes del Mundial 2026 – Imagen: @LaRoja

Y en la cancha los africanos no pudieron con La Roja: con dos golazos, uno de Darío Osorio de media distancia y otro de Matías Sepúlveda de tiro libre, la selección chilena se impuso 2-1. Pero lo que más llamó la atención para los intereses de la ‘Tricolor’ fue el gran golazo que los africanos marcaron en el epílogo del encuentro.

El descuento de ‘Los Leopardos’ llegó en los pies de Joris Kayembe quien aprovechó un rechazo fallido de la defensa chilena para penetrar en el área con velocidad y sacar un remate cruzado que se clavó en un ángulo del arco defendido por Laurence Vigoroux.

De esta forma el técnico Néstor Lorenzo deberá tomar los recaudos defensivos para no ser sorprendido por una de las selecciones africanas que buscará ser la gran sorpresa de la cita mundialista. Colombia y RD Congo se verán las caras el próximo 23 de junio en Guadalajara.

Publicidad