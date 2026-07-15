La primera publicación de Luis Díaz luego de que su padre divulgara un video contra James Rodríguez

Conoce la primera publicación de Luis Díaz en redes sociales tras el polémico video de su padre, el Mane Díaz, en contra de James Rodríguez.

La Selección Colombia quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 y una de las reacciones más polémicas la tuvo el papá de Luis Díaz al publicar un video contra James Rodríguez. Acto seguido, apareció una primera publicación de ‘Lucho’.

¿Casualidad o causalidad? El árbitro Ivan Bartón marcó el centro del campo y decretó el final de la tanda de penaltis. Suiza le ganó 4-3 en penales a Colombia y una de las imágenes de la eliminación fue el abrazo entre lágrimas que se dieron James y Luis Díaz.

Sin embargo, Mane Díaz, el papá de ‘Lucho’, publicó en video en su cuenta de Instagram en el que el periodista Carlos Antonio Vélez decía que el extremo no hizo lo que hace en el Bayern Múnich porque tiene un montón de gente importante que lo hace importante y en Colombia “cuando va a buscar ayuda don James Rodríguez viene con un delay de 20 segundos porque él camina la cancha, no la corre como Olise”.

Esto publicó Luis Díaz luego de que su padre divulgara un video contra James

Luis, Mane y James Rodríguez. (Foto: X y Getty Images)

Lejos de darle alas a la narrativa de que el vestuario de la Selección Colombia quedó rotó tras la eliminación en el Mundial 2026, la primera publicación de Luis Díaz luego del polémico video que publicó su padre contra James mostró que sigue unido con varios compañeros de la ‘Tricolor’ como lo son Daniel Muñoz y Juanfer Quintero.

Publicación de Luis Díaz. (Foto: Instagram / @luisdíaz19_)

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El nuevo look de James Rodríguez tras la eliminación de Colombia en el Mundial

Uno de los pocos jugadores que todavía no publica nada tras la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 es James Rodríguez. Fue en una publicación de su entorno en el que apareció el nuevo look del ’10’ colombiano.

Nuevo look de James. (Foto: Instagram / @pulzodeportes)

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Datos clave

Luis Díaz publicó una foto con Daniel Muñoz y Juanfer Quintero mostrando unión.

publicó una foto con y mostrando unión. Mane Díaz difundió un polémico video con críticas hacia el rendimiento de James Rodríguez .

difundió un polémico video con críticas hacia el rendimiento de . 4-3 en penales fue el resultado de la eliminación de Colombia ante Suiza.