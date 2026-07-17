El apodo de Aymeric Laporte a Argentina con el que enciende la gran final del Mundial 2026

Aymeric Laporte analizó el presente de Argentina en la previa de la final del Mundial 2026 y sorprendió por la manera en cómo habló de ciertos momentos del rival. Veamos los detalles.

Ya se vive la gran final del Mundial 2026. A falta de que ruede el balón en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, el día de hoy se dieron algunas declaraciones bastante picantes sobre cómo ha sido el torneo de una de las selecciones. Fue Aymeric Laporte quien detalló cuál es la percepción que tienen en España sobre Argentina y no dudó en ponerles una especie de apodo muy llamativo.

Fuente: Getty Images.

“No me preocupa en lo absoluto la agresividad dentro del fútbol, si es consentido y el árbitro hace su trabajo. Pero sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar, sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados“; declaró Aymeric Laporte en una reciente entrevista con el diario español ‘Marca‘.

En base a ello es que Aymeric Laporte también mostró un mensaje hacia la conducción del arbitraje que se viene en la final del Mundial 2026. “Eso no se debería permitir en competencias así, porque te puede desestabilizar y cabrear. Es parte del trabajo del árbitro controlar estas cosas para que no le coman la tostada. Si un futbolista o dos hacen eso, el partido se vuelve un descontrol“.

Es así que el defensor central de España marcó su drástica postura respecto a que Argentina es reconocida por dejar recados en el campo de juego, haciendo alusión claramente a algunas infracciones que según su percepción no contienen una evaluación tan minuciosa por parte de los árbitros. Sin culpar a nadie o algo en particular, Aymeric Laporte dio su parecer y vaya que calentó la gran final.

Publicidad

Aymeric Laporte: una de las grandes fortalezas de España en el Mundial 2026

En cuanto al aspecto netamente futbolístico y lejos de lo que pueda decir en un micrófono, para nadie es ninguna novedad que Aymeric Laporte es uno de los grandes jugadores de España en este Mundial 2026. Al lado de Pau Cubarsí conforma, quizá, la mejor pareja de centrales de la competencia con la característica de que el equipo tan solo ha podido encajar un gol hasta ahora.

Así es. España solo recibió un gol en este Mundial 2026 y fue en los cuartos de final ante Bélgica. El tanto lo hizo Charles De Ketelaere y luego el equipo europeo no sabe lo que es recoger el balón dentro de su propio arco. En la gran final ante Argentina espera seguir por dicho camino, lo cual sin duda alguna los podría acercar aún más a quedarse con la segunda estrella de su historia.

🇧🇪 BÉLGICA ROMPIÓ LA VALLA INVICTA DE ESPAÑA



De Ketelaere le convirtió el primer gol a La Roja en este Mundial, tras impactar de cabeza y vencer a Unai Simón.#CarnavalMundial #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/XbXkdpvrVm — Carnaval Stream (@CarnavalStream) July 10, 2026

Publicidad

DATOS CLAVES