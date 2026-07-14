Los 11 jugadores que salen de la Selección Colombia tras la eliminación del Mundial, según Vélez

Conoce la lista de los 11 jugadores que salen de la Selección Colombia tras la eliminación del Mundial 2026, según el análisis de Carlos Antonio Vélez.

La Selección Colombia quedó eliminada en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y una de las voces más esperadas era la de Carlos Antonio Vélez. Por su puesto que llegó la dura crítica, pero ahí no quedó todo, ya que aparecieron los 11 jugadores que salen de la ‘Tricolor’, según el periodista deportivo.

“Suiza fue más desde el minuto 1 hasta el 121. Sabía contra quien jugaba, anestesió el partido con inicio dinámico, a un toque y buscando el tercer hombre y así se deshizo fácil de la endeble marca de nuestros delanteros. Lo hicieron todo el tiempo (…) Hoy (7 de julio) volvimos al Colombia de la eliminatoria. Estamos condenados a dar buenas imágenes ante los equipos de medio pelo, pero cuando el rival está un escalón más arriba, aunque no sea de la realeza, somos normalitos. Creo que hay una total sobrevaloracion de nuestro producto colectivo, hay unos buenos jugadores que al no estar iluminados no pudieron resolver el problema”, empezó diciendo Vélez y lo más picante estaba por venir.

En la columna de opinión ‘Palabras Mayores’ del 14 julio, Carlos Antonio Vélez pasó la lista de los 11 jugadores que salen de la Selección Colombia por edad y rendimiento, según su opinión. Y, como era de esperarse, James Rodríguez encabezó el listado.

Estos jugadores salen de la Selección Colombia, según Carlos Antonio Vélez

James Rodríguez y Carlos Antonio Vélez. (Foto: Getty Images e Instagram / @velezfutbol)

Con el título de ‘Los que salen’, Vélez dio la lista de los que no van más en la Selección Colombia, según su opinión, a pesar de que unos minutos después se arrepintió de incluir a dos jugadores.

Los que salen de Colombia, según Veléz. (Foto: YouTube / DeportesRCN)

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Los dos jugadores de Colombia que hicieron arrepentirse a Carlos Antonio Vélez

A pesar de que la lista inicial de Carlos Antonio Vélez tuvo a 13 jugadores, el periodista, del canal ‘Win Sports’, se arrepintió de incluir a dos futbolistas: “De estos últimos cuatro, voy a salvar dos. Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, que aunque van a llegar con 35 y 34 años (al próximo Mundial), son dos jugadores con todavía un potencial”.

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