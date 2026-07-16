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Así le respondió Juan Guillermo Cuadrado a Gustavo Petro por hablar del asesinato de su padre

Conoce la particular postura que adoptó Juan Guillermo Cuadrado ante el ataque personal de Gustavo Petro que sacude a Colombia.

Gustavo Petro y Juan Guillermo Cuadrado.
© Getty ImagesGustavo Petro y Juan Guillermo Cuadrado.

Sin decir una sola palabra, dejó todo muy claro… Una vez más, Gustavo Petro se vio involucrado en una polémica con un referente de la Selección Colombia. El presidente colombiano habló del asesinato del padre de Juan Guillermo Cuadrado y, acto seguido, el jugador le respondió con una contundente decisión.

¡A los antecedentes! Cuadrado apareció en un video que publicó el presidente electo Abelardo de la Espriella con una firme opinión sobre el hecho de que no iba a seguir un gobierno con la ideología política de Petro. “La verdad, como tú dices, cesó la horrible noche. Gracias a Dios ahora que podemos trabajar y hacerlo bien”, dijo el volante colombiano y el actual presidente de Colombia no dudó en reaccionar.

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Al ver que Juan Guillermo Cuadrado apoyó a Abelardo de la Espriella, Gustavo Petro publicó en X que “hermano Cuadrado, no sé quién asesinó a tu padre de un disparo en la noche, pero es altamente probable que fueran los hombres armados que traficaban cocaína y dominaban la región. Esos hombres hoy los aplaudes y han vuelto al poder, está vez nacional. Espero no te arrepientas por el bien de nuestro pueblo común”.

Juan Guillermo Cuadrado y una respuesta a Petro por hablar del asesinato de su padre

Juan Guillermo Cuadrado y Gustavo Petro

Juan Guillermo Cuadrado y Gustavo Petro. (Foto: Getty Images)

Sin tener que pronunciar una sola palabra, Cuadrado le respondió a Petro luego de que hablara del asesinato de su padre redoblando la apuesta de su apoyo a Abelardo de la Espriella con una visita al presidente electo para entregarle junto a Yerry Mina la camiseta de la Selección Colombia firmada por los jugadores. ¡Video!

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¿Cuánto cuesta el regalo que Yerry Mina le dio a Abelardo de la Espriella?

Al ser una camiseta versión jugador con el estampado oficial, el regalo que Yerry Mina le dio a Abelardo de la Espriella cuesta $649.900 pesos colombianos en la página oficial de Adidas. Esto sin contar que el valor sería superior al estar firmada por los jugadores de la Selección Colombia.

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En resumen

  • Juan Guillermo Cuadrado visitó a Abelardo de la Espriella luego de que Gustavo Petro hablara del asesinato de su padre.
  • Yerry Mina entregaron una camiseta de la Selección Colombia firmada al presidente electo.
  • La camiseta de $649.900 pesos colombianos fue el regalo entregado por los jugadores.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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