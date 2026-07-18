Jhon Durán cobrará esta fortuna en el Benfica para esta nueva temporada en Portugal.

Jhon Durán es nuevo jugador del Benfica para esta temporada y el delantero colombiano, con pasado en la Selección Colombia, finalmente volverá a la élite en Europa, en una nueva oportunidad. El nueve llega a Portugal después de un año muy irregular con los colores de Fenerbahce y Zenit.

Fabrizio Romano confirmó que Jhon Durán es nuevo jugador del Benfica y se quedará en este equipo para la siguiente temporada. No obstante, la operación no es una compra, sino más bien se trata de un préstamo que hace el club árabe al portugués.

El sueldo de Jhon Durán en Benfica

Benfica compartirá el sueldo que tiene Durán con el Al Nassr. De acuerdo a los últimos informes de medios especializados, el colombiano tiene actualmente un sueldo de 20 millones por temporada. Este sueldo será pagado entre los dos clubes.

Durán volverá a probar suerte en Europa en esta temporada con las grandes expectativas de volver a la Selección Colombia. Es el primer gran proyecto al que se vincula después de aquella polémica salida del Aston Villa a comienzos de la temporada 2025.

Los números de Jhon Durán en la temporada anterior

En la última temporada, Jhon Durán ha jugado un total de 30 partidos entre todas las competencias. Marcó 7 goles y dio 3 asistencias, sumando en cancha poco más de 1.000 minutos. Estos números muestran lo irregular de la temporada y rendimiento del goleador.

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Jhon Durán es mejor pagado que Luis Díaz

Jhon Durán recibe un sueldo superior al que Luis Díaz tiene en Bayern. Puesto que, la máxima estrella del fútbol colombiano cobra en Alemania un sueldo cercano a las 14 millones.

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