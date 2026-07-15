¡Última hora! La FCF tomó una decisión final con Néstor Lorenzo

La Selección Colombia ya tomó una decisión con Néstor Lorenzo en medio de todos los rumores y posibles nuevos entrenadores.

Néstor Lorenzo no terminó haciendo el Mundial que se esperaba con la Selección Colombia, sin embargo, el entrenador argentino es bien considerado a la interna de la FCF. En medio de todos los rumores, se ha revelado la decisión final de la FCF con el entrenador.

De acuerdo a la información de César Augusto Londoño, hubo una larga reunión entre la FCF y Néstor Lorenzo. Ambas partes coincidieron en que se debía renovar el contrato del entrenador. Por lo cual, Néstor Lorenzo se quedará en el equipo nacional hasta 2030.

La idea de la Federación Colombiana de Fútbol fue siempre la de contar con Néstor Lorenzo para un nuevo proyecto. El DT gustaba a las altas esferas, pese a que algunas mismas voces de ese directorio estaban muy concentradas en buscar otro técnico.

Lorenzo también iba a tener diferentes ofertas tras este Mundial 2026, pero el entrenador está convencido de quedarse en Colombia apuntando a la Copa América y también al Mundial de 2030. En esta Copa del Mundo se fue por la falta de gol y en los penales ante Suiza.

Néstor Lorenzo se quedará en la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

Con la renovación de Néstor Lorenzo se descarta totalmente que el DT haya querido renunciar o lo estuviera pensando como se informó hace poco. El estratega ahora también deberá liderar un proceso de renovación en todo el equipo en los siguientes años.

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Los números de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Al frente de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo ya lleva 51 partidos entre todas las competencias. Ganó 31 partidos, empató 12 encuentros y terminó perdiendo otros 8. Su equipo ha marcado 96 goles y tan solo ha recibido ya un total de 44.

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