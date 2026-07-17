Néstor Lorenzo es la gran prioridad para la FCF de cara a las siguientes Eliminatorias al Mundial 2030. El DT argentino negocia la renovación con la Selección Colombia pero reportan que ya hay competencia por el entrenador.
Según El Espectador, Néstor Lorenzo ha recibido ofertas de selecciones de Europa y de Medio Oriente. Los nombres de las mismas no fueron reveladas pero arrancaron ya las especulaciones.
Sobre el interés del Medio Oriente podría ser Arabia Saudita, selección que despidió a su entrenador luego del Mundial. La anfitriona 2022 Qatar también busca un recambio luego de su mal torneo 2026.
En Europa, Croacia y Países Bajos se encuentran en búsqueda de un nuevo entrenador y tendrían en carpeta a Lorenzo. La decisión de Lorenzo con Colombia depende también de quién se queda al mando de la FCF.
Irónicamente, la selección de Colombia tiene como plan B a Zlatko Dalic, entrenador que justamente dejó la Selección de Croacia luego de más de cinco años.
Las estadísticas de Nestor Lorenzo en la Selección de Colombia
En su ciclo al frente de la Selección Colombia de Fútbol, Néstor Lorenzo alcanzó los 52 partidos oficiales con un balance de 31 victorias, 13 empates y 8 derrotas (cerca del 70% de rendimiento).
Zlatko Dalic – Selección Croacia 2026.
En resumen
- El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, encendió las alarmas en la Federación Colombiana de Fútbol al confirmarse que ha recibido tentadoras ofertas para dirigir a otras selecciones nacionales.
- Tras finalizar el ciclo del Mundial 2026, el gran trabajo y la valorización del estratega argentino despertaron el firme interés de varios combinados extranjeros que buscan iniciar sus nuevos procesos bajo su mando.
- Esta situación pone en serio riesgo su continuidad en el banquillo de la Tricolor, abriendo la posibilidad de un inesperado cambio de rumbo en su carrera y obligando a los directivos a renegociar su permanencia.