Néstor Lorenzo aún no renueva con la Selección de Colombia y ya hay varias selecciones que quieren al entrenador argentino.

Néstor Lorenzo es la gran prioridad para la FCF de cara a las siguientes Eliminatorias al Mundial 2030. El DT argentino negocia la renovación con la Selección Colombia pero reportan que ya hay competencia por el entrenador.

Según El Espectador, Néstor Lorenzo ha recibido ofertas de selecciones de Europa y de Medio Oriente. Los nombres de las mismas no fueron reveladas pero arrancaron ya las especulaciones.

Sobre el interés del Medio Oriente podría ser Arabia Saudita, selección que despidió a su entrenador luego del Mundial. La anfitriona 2022 Qatar también busca un recambio luego de su mal torneo 2026.

En Europa, Croacia y Países Bajos se encuentran en búsqueda de un nuevo entrenador y tendrían en carpeta a Lorenzo. La decisión de Lorenzo con Colombia depende también de quién se queda al mando de la FCF.

Irónicamente, la selección de Colombia tiene como plan B a Zlatko Dalic, entrenador que justamente dejó la Selección de Croacia luego de más de cinco años.

Las estadísticas de Nestor Lorenzo en la Selección de Colombia

En su ciclo al frente de la Selección Colombia de Fútbol, Néstor Lorenzo alcanzó los 52 partidos oficiales con un balance de 31 victorias, 13 empates y 8 derrotas (cerca del 70% de rendimiento).

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Zlatko Dalic – Selección Croacia 2026.

En resumen