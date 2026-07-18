Antes de la final del Mundial 2026: FIFA publica el ranking de ganadores y le da un golpe a Uruguay

Así está el ranking de ganadores de los campeonatos del mundo, según la FIFA.

La FIFA volvió al centro de la polémica el eterno debate sobre cuántos campeonatos del mundo tiene la Selección de Uruguay. El máximo organismo aprovechó que ya viene la final y publicó la lista de todos los ganadores del torneo.

Uruguay tiene dos títulos, según la FIFA

En una publicación con el título de “World Champions Totals”, la FIFA encendió las redes y confirmó que Uruguay tiene solo dos campeonatos. No 4 como el equipo uruguayo suele poner en su escudo. Reviviendo un debate que se mantiene hasta el momento.

Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol no respondieron a esta publicación, pero en Uruguay se mantiene que su selección tiene 4 campeonatos, por los Juegos Olímpicos que ganó en París 1924 y Ámsterdam 1928 que se reconocen como campeonatos mundiales.

La FIFA pone a Uruguay con 2 campeonatos. (Foto: Captura de pantalla)

Por lo cual, con esta actualización la FIFA confirma que, por ejemplo, solo hay 2 tetracampeones con Alemania e Italia. Argentina lo supera con 3 y si España gana la final de este domingo, el equipo europeo lo igualará.

Todos los ganadores de los Mundiales, según la FIFA

Estos son todos los ganadores de los Mundiales, según la FIFA, hasta el día de hoy:

Brasil (5 títulos)

Alemania (4 títulos)

Italia (4 títulos)

Argentina (3 títulos)

Francia (2 títulos)

Uruguay (2 títulos)

Inglaterra (1 título)

España (1 título)

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En síntesis: